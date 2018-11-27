В Шымкенте зажглась самая большая лампочка.

Это, конечно, просто шуточный комментарий к удачной фотографии. Но ведь по модной нынче теории плоской Земли, нашу голубую планету освещает солнце — большая лампочка.

Сразу отмечу, что не все кому плоская модель Земли кажется реальной, придерживаются идеи о небе-куполе, Луне-фонаре, Солнце — как большой лампочке.

В это верят лишь самые ярые сторонники теории плоской земли. Идея заключается в том, что небо и все, что мы на нем видим, это подделка. На самом деле это купол, который предназначен для скрытия от людских глаз настоящей природы небес.

Никто не знает, что такое небо, так как никто его не видел из-за купола. Возможно там пришельцы или божество, которые наблюдают за землянами через стекло с зеркальной поверхностью, как в полицейских участках.

Но вот увидеть наше светило, которое уж очень похоже на лампочку Ильича, в Шымкенте увидеть и сфотографировать удалось.

Это, все, конечно, всего лишь игра утреннего света. Но для плоскоземельщиков — убедительное доказательство:над куполом днем горит большой прожектор.