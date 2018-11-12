Шымкентцы показали отличный результат на чемпионате страны по бодибилдингу

Шымкентские спортсмены снова показали отличный результат. В Актау выбрали самых лучших бодибилдеров страны. Наш земляк Максим Титаев стал абсолютным чемпионом в своей весовой и ростовой категории.

«Да, было сложно, в своей категории 180 см, но мы свою победу забрали. У нас молодежь спортивная, но именно этот вид почему-то не развит в городе. Хочется и здесь быть первыми», — говорит Максим Титаев.

Показали класс и шымкентские девушки. Лучший результат в номинации «Бикини -Фитнес» показали Галия Моисеева и Лиманская Татьяна. После выступления на чемпионате мотивации стало еще больше, — делятся шымкентские бодибилдершы.

«Это здоровый образ жизни и плюс спорт. Мы должны показывать отличные результаты. Было очень сложно, там мастера своего дела встретились, чтобы свое мастерство показать, но мы рады своим достижениям», — делится впечатлениями Галия Моисеева.

На этом ребята останавливаться не собираются, планируют провести тщательную подготовку и принять участие уже в мировых соревнованиях.

Шуддин Саидов