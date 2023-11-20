«Я кузнец своего счастья» Аиша Каипова знаменитая спортсменка Казахстана

Образ женщины, девушки сегодня разнообразный, одни видят в прекрасной половине заботливую хозяйку, любящую жену.

Но, сами представительницы прекрасной половины во многом видят себя по-другому, как к примеру, наша героиня.

Аиша Каипова казахстанская спортсменка. Девушка уже много лет занимается бодибилдингом, занимает призовые места и прославляет страну по всему миру.

Аиша считает, что каждая ее победа — это результат веры в то, что цель действительно реализуема и, безусловно, ежедневные сопутствующие действия на пути к ней.

ДВИЖЕНИЕ — ЭТО ЖИЗНЬ

«В данный момент, если взглянуть на мой возраст с точки зрения психологического становления, я нахожусь в периоде экспансии. Это идеальное время для реализации заложенного внутреннего потенциала. Почему идеальное? Психика и физика заточены на то, чтоб расширяться. Когда человек движется в унисон с протекающими в нём процессами, вместе с обретением внутренней гармонии, он будет как корабль, плывущий к своему пункту назначения, которому ещё и сопутствует попутное течение», — говорит Аиша Каипова спортсменка.

Аиша рассказывает, что самыми важными людьми в ее жизни и одним из основных источником вдохновления является ее семья.

«Каждый из них уникальная личность со своим неповторимым набором качеств», — говорит девушка.

РАБОТА НАД СОБОЙ

«Ценность всего, что для тебя делали в детстве, начинаешь в полной мере видеть и чувствовать взрослея. С самого раннего возраста в воспитании меня всегда делался акцент на разностороннем развитии. Я очень благодарна своим дедушкам, бабушкам и родителям, что вложили в меня столько заботы, любви и знаний!»

У Аиши Каиповой в копилке много побед, среди которых много наград мирового уровня. Девушка считает, что любая цель достижима, главное иметь непоколебимую веру в себя и в свои силы.

«Научиться смотреть на любое испытание в жизни как на задачу, у которой всегда есть решение — это один из самых ценных уроков, которому научил меня спорт. Таким образом, если не получается с первого раза достичь желаемого результата — необходимо проанализировать и пересмотреть текущую стратегию, а не сдаваться и отказываться от задуманного на пол пути», — говорит Аиша Каипова.

ДЕВУШКИ В БОДИБИЛДИНГЕ

«Я очень люблю бодибилдинг (от англ. «строительство тела») за возможность давать точечную нагрузку на тот или иной участок тела. Если в других дисциплинах прогрессируют те мышечные группы и физические качества, которые активно участвуют в основных движениях данного спорта, то в бодибилдинге мы, словно скульпторы, способны вытачивать те формы и развивать те характеристики, которые хотим на и в себе видеть. Более того, если взглянуть на наш спорт глубже, то помимо тренировок и питания, он тесно связан с интеллектом и психологической зрелостью — эти переменные всегда были и будут актуальны. Когда ты знаешь какой смысл, вкладываешь в то или иное действие, оно всегда принесёт больший результат, нежели бездумное следование указаниям или шаблонным схема», — говорит Аиша Каипова.

НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ

«Я никогда не заставляю себя делать что-либо против своей воли. У меня всегда есть выбор. Каждое утро я просыпаюсь и выбираю в точности соблюдать питание, полностью выкладываться на тренировках, делать максимум, что зависит от меня для получения наилучших результатов. Важно помнить тот факт, что прикладывать определенные усилия для достижения чего-либо — это часть процесса. Я это понимаю и принимаю», — говорит Аиша Каипова.

СПОР И ЛЮБОВЬ

Девушка не планирует останавливаться на достигнутом, впереди очень много планов.

«Я очень люблю то, чем занимаюсь. Также, меня безмерно вдохновляет, что мой путь заряжает других людей из самых разных сфер — не только спортсменов или желающих похудеть / накачать мышцы. Все потому что наш мир фрактален. Это значит, что все те инструменты, принципы и подходы, что я использую в своей деятельности, человек может спроецировать на любую ситуацию в своей жизни и увидеть, к примеру, что нет ничего плохого или хорошего. Мы сами именуем те или иные события в жизни таковыми и выбираем как воспринимать их», — говорит Аиша.

ВСЕ ДЕЛО В ТРЕНЕРЕ?

«Как и в любом соревновательном спорте, очень многое зависит как от грамотности тренера, так и от гармоничности тандема учитель-ученик», — считает Аиша Каипова.

Тренер спортсменки Александр Филиппов рассказал, что является приверженцем системного подхода к процессу. Каждый его спортсмен в полной мере знает и понимает каждую переменную в ходе работы.

Вы как-то отбираете ребят? Есть какой-то естественный отбор?

«У меня всегда есть план «игры» как минимум на несколько месяцев вперед с учетом различных вариантов развития событий. Результат неизбежен, вопрос только во времени, которое атлет готов отдать спорту и его терпении. Отбираю предельно жестко. У меня есть собираемая годами анкета, позволяющая определить антропометрические и анатомические особенности каждого претендента, его генетическую одаренность, выявить какие-то противопоказания и иные аспекты, способные помешать прогрессу. Отбор в процессе работы, конечно, тоже есть. Спорт это не только «физика», но и психика. Многие генетически одаренные спортсмены просто неспособны перенести психологической нагрузки, страха поражения, ответственности и сходят с дистанции», — говорит тренер.

Аиша — какой она ученик и спортсмен?

«Одна из самых упорных и целеустремленных людей, что я знаю. Исполнительна и психологически не по годам стабильна. Работать с такими атлетами — удовольствие для любого специалиста. Настоящая PRO», — говорит тренер.

Этот вид спорта имеет место быть в Казахстане?

«Однозначно да. Сейчас он на стадии становления, но я вижу очень и очень хорошие перспективы. Как минимум «легкие» женские категории и классический мужской бодибилдинг могут быть представлены на очень высоком уровне», — пояснил тренер.

Есть ли, будущее у этого спорта?

«Да. Бодибилдинг — самый массовый вид спорта, в той или иной степени им занимается любой спортсмен или посетитель спортивного центра. Как соревновательный вид спорта он несколько сложен в развитии с учетом специфики, но при наличии хороших менеджеров и интересных как личности спортсменов, может привлекать огромное количество зрителей», — говорит тренер.

В ЧЕМ СИЛА?

«В ногах. И в спокойствии, тот, кто не тратит сил на лишние эмоции и действия, тот и сильнее», — говорит тренер.

Впереди немало работы, так как поставлены поистине глобальные задачи.

Главное — цель! Верить в себя и прославлять свою страну на весь мир!