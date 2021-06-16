Алматинская спортсменка, дочь известного дизайнера Айнур Турисбек, стала абсолютной чемпионкой любительского турнира по бодибилдингу.

Аиша Каипова завоевала бриллиантовый кубок Франции. За звание лучшей соревновались представители разных стран, наша землячка, стала лучшей. Аиша завоевала золотые медали и стала абсолютной чемпионкой.

К слову, победа позволила ей получить карту PRO, которая дает возможность выступать на профессиональной сцене.

Алматинская спортсменка Аиша Каипова готовилась упорно, вкладывала не только силы, но и душу! Главным своим достижением девушка считает работу над собой! Поэтому в копилке Аиши десятки медалей.

Во Франции Аиша Каипова завоевала золото турнира и стала чемпионкой! На этом девушка останавливаться не намерена. В свой 21 год она ежедневно и упорно тренируется. Цель Аиши — стать абсолютной чемпионкой мира.

-Мне дали возможность принять участие с профессионалами, это «вау» для меня. Я очень надеюсь что стану абсолютной чемпионкой, — делится впечатлениями Аиша Каипова.

Сейчас Аиша в Казахстане, готовится к очередным соревнованиям. Девушка всегда ставит перед собой амбициозную задачу — победу, и всегда с блеском добивается цели.