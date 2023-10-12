Казахстанская бодибилдерша выиграла призовое место на турнире в США

Аиша Каипова, вошла в тройку сильнейших на турнире в США, передает OTYRAR.

Девушка является первым в истории профессиональным атлетом категории фитнес-бикини в Казахстане.

Мероприятие прошло 8 октября в городе Рено штат Невада. Казахстан впервые принял участие в этом крупнейшем международном турнире, который проходил в рамках фитнес-ЭКСПО — Legion Sports Fest.

23-летней Аише удалось ворваться в тройку сильнейших. По её словам, больших ожиданий она не строила, так как США считается регионом с самым высоким уровнем конкуренции. Получившийся результат превзошел все её ожидания.

«После турнира мне выпала возможность вживую поговорить с судьями турнира. Они узнали меня среди толпы и рассказали о том, как было непросто выбрать лучшую из нас троих. Также, отдельно была отмечена моя подача и позирование на сцене. Было безумно приятно!», — говорит Аиша Каипова.

За плечами у молодой спортсменки две карты профессионала и такие регалии как: абсолютная чемпионка среди юниоров и женщин в Алматы, Казахстане и Франции, вице-чемпионка Чемпионата Мира и Arnold Classic Europe, чемпионка Средней Азии, а также статус мастера спорта по бодибилдингу.

«Я очень благодарна моей семье, родным, а также читателям и зрителям, которые следит за мной! Для них, каким бы не был итог соревнований, я всегда остаюсь чемпионкой. Их поддержка много для меня значит!», — говорит Аиша Каипова.

В турнире участвовали действующие чемпионы из разных стран, но благодаря упорному труду и большой работе над собой, Аиша получила призовое место выделив Казахстан на мировом уровне.