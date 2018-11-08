По инициативе Ассамблеи народа Казахстана во всех регионах проходит республиканская акция «Я говорю по-казахски», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акции активно участвуют жители Шымкента, в местах скопления людей организовываются различные мероприятия.

В ходе акции, направленной на повышение статуса государственного языка и культуры казахской речи среди молодежи разных этносов, проявляют активность члены молодежного крыла при этнокультурных объединениях Шымкента. Они распространяют в общественных местах листовки с символикой акции и информационные флаеры.

У фонтана «Кызгалдак» прошел конкурс казахских пословиц и поговорок. По итогам конкурса победителями стали члены молодежного крыла турецкого этнокультурного объединения Феруза Карипова и студент Южно-Казахстанского политехнического колледжа Виктор Евко, которые были награждены поощрительной премией от шымкентской городской Ассамблеи народа Казахстана.

«Освоить казахский язык мне помогли друзья в школе. Если взяться старательно, то это нетрудно. Знание государственного языка — обязанность всех казахстанцев и требование времени, общественная необходимость. Поэтому я часто принимаю участие в конкурсах по казахскому языку. За счет этого планирую развить свою культуру казахской речи. Сейчас я знаю более 30 казахских пословиц и поговорок. В дальнейшем собираюсь учить мудрые высказывания казахских мыслителей», — сказал Виктор Евко.

В завершение мероприятия молодежь раздала горожанам более 100 листовок, подготовленных шымкентским городским учебно-методическим центром.

Отметим, акция, начавшаяся 29 октября, продолжится до конца ноября.