В одном из крупных торговых центров Шымкента прошла акция «Мы за здоровый образ жизни».

В ней приняли участие жители города, а также несколько врачей специалистов. Любой желающий мог пройти экспресс-проверку у врача и получить бесплатную консультацию.

Одной из первых проверить свое здоровье решила жительница Шымкента Оксана Щербакова. Выделить время на посещение врачей ей зачастую некогда. А благодаря акции «Мы за здоровый образ жизни» выяснилось, что женщине необходимо следить за своим уровнем холестерина.

В этот день бесплатную консультацию для жителей третьего мегаполиса провели врачи педиатры, офтальмологи, терапевты, кардиологи и эндокринологи. К последним даже выстроилась очередь из желающих проверить здоровье своего сердца, и определить количество глюкозы и холестерина в крови.

«Радует то, что к нам сегодня не постеснялись обратиться и взрослые, и молодежь. Ведь сейчас очень сложно выбрать время для того, чтобы сходить в поликлинику», — рассказала Гульзат Кондибаева, врач-эндокринолог.

«Наша цель — повысить ответственность каждого гражданина. Каждый из нас должен заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких», — прокомментировал задачи акции Галымжан Абишев, заместитель руководителя управления здравоохранения г.Шымкента.

Кроме осмотра у специалистов, шымкентцы смогли принять участие в мастер-классе от студентов шымкентского медицинского колледжа. Будущие врачи обучали всех желающих правильной технике сердечно-легочной реанимации, а также рассказали о правилах первой помощи пострадавшим. Завершилась акция «Мы за здоровый образ жизни» ярким флэшмобом.