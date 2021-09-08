В Шымкентском кардиологическом центре открыли кабинет компьютерной томографии.

Приобретение современного аппарата позволит врачам на ранних стадиях определять признаки болезни сердца. Теперь пациентам на обследование не надо будет ездить в другие медицинские учреждения.

Аппарат компьютерной томографии, японского производства, позволяет кардиологам проводить точную диагностику и выбирать оптимальное лечение.

Бахытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента:»Центр Сердца Шымкент» приобрели аппарат в рамках республиканского транша, он единственный в городе Шымкент, делающий 160 срезов. Раньше жителей на обследование и послеоперационных пациентов отправляли в другие медучреждения на компьютерную томографию, и это доставляло определенный дискомфорт. Сейчас такой аппарат приобрели. Это значимое событие для Шымкента».

Юг страны находится на 4 месте по болезням системы кровообращения. Одна из причин — атеросклероз коронарных артерий, приводящий к развитию ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. К сожалению, обычные методы исследования, используемые для диагностики, не обладают необходимой точностью в выявлении степени поражения коронарных артерий и не позволяют определить объем хирургического вмешательства.

Современный компьютерный томограф позволит решить сложные диагностические задачи, уверены кардиологи.