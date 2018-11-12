В этот отопительный сезон шымкентцы мёрзнуть не будут. Специалисты ГКП «Куатжылуорталык — 3» отчитались о работе, проведённой в период 2015-2017 годов.

В прошлом году, сообщили тепловики, стоимость отопления не поднималась, не намечается повышения цены и в этом году. В рамках инвестиционной программы 2017-2021 годов уже обновлены 11 километров отопительных сетей на девяти объектах. На эти цели было потрачено 104 миллиона тенге, обновлены восемь километров сетей по программе «Нурлы Жол».

Руководители предприятий, поставляющих тепло, обосновали тариф 146 тенге за квадратный метр для абонентов, проживающих в многоэтажных домах. Как разъяснили тепловики, в первую очередь это связано с расходами, которые несут организации при выработке и транспортировке тепловой энергии, а они внушительные. Во-первых, тепловырабатывающее предприятие ТЭЦ-3 расположено в 19 километрах от города, вторая причина — перепад между уровнем, на котором расположен город и ТЭЦ, составляет 72 метра. Чтобы перегнать горячую воду по теплосети используются 4 насоса, а это дополнительные расходы до 500 миллионов тенге в год.

На тариф также влияет цена газа, поставляемого организацией «Каз Транс Газ Аймак». Кроме того, когда в тяжёлые для города времена, когда не справлялись с поставкой тепла другие ТЭЦ /первая и втор/, по решению властей ТЭЦ-3 была переключена на город. Но строилась она для того, чтобы снабжать энергией промышленные предприятия, такие как фосфорный и шинный заводы.

Во времена Советского Союза «Энергоорталык» строился для нужд заводов. Теплоснабжением города тогда занимались ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Но в безвыходной ситуации «Энергоорталык»-3 был переключён на город. Впрочем горожан собравшихся на слушание экскурс в историю предприятия не сильно увлёк. Их больше интересовали нынешние поставки тепла. А домов, где остаются проблемы с отоплением, в городе достаточно.

«Тепловые сети в нашем доме давно изношены. Отопление дали 2 недели назад, но мы каждый день вызываем аварийные бригады, теплотранс. Спасибо им, они не отказывают нам и приезжают по первому звонку. Но в подвале всё изношено, и когда закончатся аварийные ситуации — непонятно», — пожаловалась жительница Шымкента.

«Наши сотрудники приезжают, и если небольшая поломка, то устраняют её, но если это большая авария, то мы не можем ничего сделать. В нашу компетенцию не входит ремонт в подвалах. Капитальный ремонт мы там не делаем!» — ответили специалисты ТЭЦ.

Этот дом находится в частном владении жильцов, поэтому по закону тепловики не имеют право входить в подвалы, так как это частная собственность. Это те проблемы, которые устраняются за счёт самих жильцов. Такое юридическое пояснение дали тепловики.

Поставщики тепла заверили жителей, что тарифы на тепло пересматриваться не будут. А также сообщили хорошую новость для жителей микрорайона Нурсат. В этом жилом массиве котёл мощностью в 160 гигакалорий планируется поменять на другой, способный вырабатывать до 200 гигакалорий тепла.

Данияр Худайбергенов