Тарифы на тепло снизят в Шымкенте

Апелляционная коллегия суда города Шымкент оставила приказ ДКРЕМ о снижении тарифа на тепло в законной силе.

Об этом сообщил Дархан Каинбердиев, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по городу Шымкент. Снижение тарифа составило 41,35%. То есть, если раньше потребитель платил 120 тенге за квадратный метр, то теперь он будет платить в среднем 80 тенге.

Коммунальное предприятие “Куатжылуорталык-3”, поставляющее теплоэнергию в Шымкенте, обязано снизить стоимость услуг для потребителей. По решению суда стоимость тепла для жителей мегаполиса будет снижена примерно на 40 тенге.

Дархан Каинбердиев, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Шымкенту:

«Кроме этого, выяснилось, что в процессе переписки, мы поняли, акимат дополнительно выделял деньги — 2 млрд 300 млн. тенге. Эти деньги были выделены для оплаты долга «3-Энергоорталык», это ТЭЦ, которая вырабатывает тепловую энергию. Эти затраты включены в тарифную смету, в тарифе сидят. Потребители уже оплатили эти деньги. Получается акимат еще раз дал. получается двойное финансирование. Мы не согласились, приняли меры и снизили тариф на 2 миллиарда 800 миллионов тенге. Это снижение составило 40%».

Ранее приказ о снижении тарифа для потребителей вынесла антимонопольная служба города. ГКП «Куатжылуорталык-3» не согласившись с принятым решением Департамента, подало иск в суд. Решением суда первой инстанции приказ Департамента оставлен в силе, а исковые требования ГКП «Куатжылуорталык-3» оставлены без удовлетворения.

В свою очередь «Куатжылуорталык-3», не согласившись с принятым решением суда первой инстанции, подало апелляционную жалобу. Так, по результатам судебных разбирательств, апелляционная коллегия 7 июня приняла решение об оставлении без изменения решения суда первой инстанции, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Дархан Каинбердиев, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Шымкенту:

«Справедливое решение!

Потребители снижение тарифа сейчас, в летнее время, не почувствуют. Это отразится в квитанциях за тепло в предстоящий отопительный сезон, в октябре-ноябре. Есть еще Верховный суд. Не согласившись с решением судА, «Куатжылуорталык-3″ может его обжаловать. Мы будем отстаивать свой приказ по снижению тарифа на тепло».

Если департаменту удастся защитить права потребителей, то снижение тарифов на тепло в условиях повышения цен, станет хорошей новостью не только для жителей многоэтажек, но и для коммерческих структур.