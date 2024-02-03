Плата за тепло: Почему выросли цифры в квитанциях?

К нам в редакцию обратились жители многоэтажек относительно тарифа за тепло: Почему в квитанциях в декабре и в январе указаны разные суммы сетуют горожане. Мы обратились с этим вопросом в ГКП «Куатжылуорталык-3».

Начальник отдела сбыта Талгат Даулетов согласился с потребителями, в счетах-извещениях за отопительный сезон 2023-2024 начислены разные суммы. На то есть причина говорят тепловики и предоставили сведения.

«Тарифы по физическим лицам на отопительный сезон 2023-2024 года по тепловой энергии и горячей воде»:

за 14 дней ноября 2023 г. без ОПУ /общедомовой прибор учета/ — 6 363,85 тенге;

с 15 ноября 2023 г 1 Гкал без ОПУ /общедомовой прибор учета/ — 6 682,04 тенге.

Дома без ОПУ за 1 м.³:

за 14 дней ноября 2023 г. — 100,55 тенге;

с 15 ноября 2023 г. — 105,58 тенге;

в декабре 2023 г. — 144,33 тенге.

Ветхие дома:

за 14 дней ноября 2023 г. — 79,56 тенге;

с 15 ноября 2023 г. — 81,61 тенге;

в декабре 2023 г. — 111,57 тенге.

С 1 января 2024 года тарифы за теплоснабжение:

дома с ОПУ /общедомовой прибор учета/ 1 Гкал — 3 957,76 тенге;

дома без ОПУ /общедомовой прибор учета/ 1 Гкал — 6 017,47 тенге;

январь 2024 г. — 188,38 тенге;

февраль 2024 г. — 154,92 тенге;

март 2024 г. — 97,31 тенге.

Ветхие дома:

январь — 145,62 тенге;

февраль — 119,75 тенге;

март — 75,22 тенге.

Горячая вода:

на 1 чел. — 973,07 тенге;

за 1 м³ — 304,08 тенге.

Как пояснили тепловики, самый высокий тариф — в январе и самый низкий — в марте. При разбивке тарифа по месяцам учитывалась температура наружного воздуха. Напомним, отопительный сезон 2023-2024 гг. начался раньше обычного, 20 октября 2023 года. Продлится отопительный сезон 143 дня.