АО «3-Энергорталык» представил проект тарифов

АО «3-Энергоорталык» представил проект тарифов на услуги по производству тепловой энергии.

Руководство просит повысить тариф до 13,63% в текущем году и до 35,73% к 2026 году. Региональная комиссия по вопросам тарифного регулирования в сферах естественных монополий считает, в утверждении тарифа должен учитываться интерес потребителей.

Представитель АО «3-Энергоорталык», предложивший прогнозный тариф на тепло, объясняет общественникам, почему коммунальный платёж намерены поднять. Повышение тарифа Мухиддин Саду связывает, в первую очередь, с удорожанием природного газа и необходимостью поднять зарплаты сотрудникам.

Мухиддин Саду, финансовый директор АО «3-Энергоорталык»:

«Мы предлагаем поднять тариф на 13 и 6 десятых процентов. Газ подорожал, как вы знаете, с июля. Также в проекте предусмотрено повышение заработной платы работников энергоцентра. Сейчас их средняя зарплата составляет 114 тысяч тенге. Мы планируем повысить ее до двухсот тридцати тысяч. Затраты на оплату труда производственного персонала со 188-ти тысяч тенге до трёхсот восьмидесяти двух».

Активисты считают: прежде, чем повышать тариф, следует сравнить его с другими регионами.

Тулебай Караменов, руководитель объединения «Общество защиты прав потребителей «Ардагер-Оңтүстік»:

«Например, в соседней области, Жамбылской, ТЭЦ работает на газе, и у них тариф ниже. Прежде чем, утверждать тариф, необходимо всё проанализировать и по другим регионам».

В одном общественники абсолютно уверены. Поднимать оклады сотрудникам, руководство должно не за счет потребителей, а из собственного источника дохода акционерного общества.

«У меня заработная плата 350 тысяч тенге, не вижу большой разницы»-говорит один из докладчиков.

В городском департаменте комитета по регулированию естественных монополий уверяют: они стоят на страже интересов потребителей.

Дархан Каинбердиев, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Шымкенту:

«На этот год АО «3-Энергоорталык» просит повышения тарифа на услугу производства тепловой энергии на 13-63 процента. Отопительный сезон в этом году начнется где-то в октябре. По нашим подсчетам, повышение останется в пределах 6-7 процентов. По снижению тарифа мы сейчас судимся с «Куатжылуорталык-3″, два суда мы выиграли. Ждем решения Верховного суда. Если и на этот раз мы выиграем дело, то с учетом того, что мы требуем снизить тариф на тепло на 40 тенге, тогда никакого повышения тарифа на тепло не будет.

Здесь надо понять, что одно предприятие производит тепло, а другая поставляет его потребителям».

По закону, проект тарифа рассматривается региональной комиссией по вопросам тарифного регулирования в сферах естественных монополий. Затем обсуждается на общественных слушаниях.