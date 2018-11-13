В ближайшее время тарифы на газ и свет в Шымкенте не изменятся.

После того, как Президент РК Нурсултан Назарбаев поручил снизить стоимость электроэнергии для казахстанцев в ряде регионов страны, действительно изыскали возможность понижения тарифов на свет.

К примеру в Алматы, Мангыстау, Кызылординской области. Хотелось бы порадовать такими новостями и жителей Шымкента и Туркестанской области, но, увы, наши тепло-, энерго- и газоснабждающие организации уверяют потребителей, что такой возможности у них, по крайней мере пока, нет.

О том, что снижения тарифов на свет и газ ждать в ближайшее время не приходится, официально представители этих организаций заявили в ходе общественного приема, который вели депутаты маслихата, представители государственных органов, потребители и общественные объединения. Монополисты должны были ответить на два вопроса: на сколько повысился тариф в ходе модернизации, и есть ли возможность его снижения по заданию Ельбасы.

Нурмахан Жолдасов, первый заместитель председателя Туркестанского филиала партии «НурОтан» попросил привести конкретные цифры: «Прямо говорите о цене, за какую покупаете кубометр газа, по какой реализуете для потребителей, на сколько увеличили ее, когда стали проводить модернизацию. Рассказывайте все».

На эти, в общем — то несложные вопросы директор департамента внутреннего контроля и управления АО «Казтрансгаз Аймак» по Туркестанской области Азамат Исмагулов, ответить не смог. Особенно в той части, что касалась тарифообразования. Недовольство президиума вызвал и тот факт, что государство тратить огромные суммы на строительство газопроводов, которые потом эксплуатируют газовики, а на баланс сети не принимают. Азамат Исмагулов ответил, что для передачи газопроводов на их баланс требуется пройти через определенную процедуру. Газовики готовы это сделать, но почему-то процесс затягивается. В общем ситуацию с ценообразованием прояснить представитель газоснабжающей организации, по мнению президиума, не смог, а все собравшиеся ждали подготовленного и вооруженного цифрами специалиста. Единственное, что удалось узнать, так это то, что снижения тарифа на газ не будет.

Азамат Исмагулов, директор департамента внутреннего контроля и управления АО «Казтрансгаз Аймак» по Туркестанской области; «На сегодняшний день мы определенное количество используем государственных газопроводов, но эксплуатируем их за счет действующего тарифа. Поэтому оговорить о снижении мы не можем.

Такой ответ президиум не удовлетворил. Тем более, что именно к газовикам у населения много вопросов. Касаются они не только тарифа, но и счетчиков и драконовских мер. Их представители этой организации применяют к абонентам, у которых обнаруживается неисправность приборов учета. В таком случае абонентов заставляют оплачивать газ, рассчитывая оплату за последние шесть месяцев с учетом норм потребления. Многие шымкентцы, обнаружившие самостоятельно неполадки в приборах, потом хватаются за голову, получая колоссальные суммы к оплате.

Несмотря на то, что энергетики пришли подготовленными к разговору с общественностью, и они на самый животрепещущий вопрос — будет ли снижение тарифа — дали обтекаемый ответ. Такое станет возможно… Но только при определенных условиях.

Даулет Ибраев, коммерческий директор ТОО «Онтустик жарык транзит»: «Сети, которые расположены на территории Туркестанской области принадлежат нам на правах частной собственности. У нас будет единый тариф и на Шымкент и на Туркестанскую область. Что касается снижения, то как уверяют специалисты, если у источников изменится цена, то и мы тоже снизим. А пока наша цена складывается как у всех монополистов».

Говорили потребители о том, что необходимо возложить ответственность за состояние приборов учета воды, газа, света, которые вынесены за пределы частной территории, на монополистов. Это касается их поверки и исправности. Монополисты пообещали взять счетчики на свой баланс. Ведь, как справедливо отметили потребители, у них нет возможности днем и ночью охранять газовые, водяные и электросчетчики, которые находятся на общественной улице. Что же касается тарифов, то газовикам настоятельно было рекомендовали подумать о том, что Шымкент и Туркестанская область теперь разные территориальные единицы и услуги по транспортировке газа должны быть пересмотрены.