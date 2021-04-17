Сегодня аким города Шымкент Мурат Айтенов ознакомился с ходом цифровизации производственных процессов в сфере водоснабжения и канализации ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

Руководитель учреждения Анарбек Орман отметил, что в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» в этом году на предприятиях будет установлено 3,7 тысяч умных приборов учета воды. Таким образом, 86 процентов коммерческих структур будут обслуживаться без участия человеческого фактора. В ближайшие 5 лет планируется установить умные счетчики воды для всех потребителей.

По его словам, на сегодняшний день из 7 243 юридических лиц города 2,5 тысяч потребителей пользуются умным водомером «IC-card» с функцией электронного управления.

При этом аким отметил, что качественное обслуживание будет достигнуто только при 100-процентной автоматизации сервиса и ремонта водопроводных сетей города. Вместе с тем, сообщил, что в геопортале города

должны собрать данные всех отраслей в едином формате, а затем с помощью этой системы должна развиваться каждая сфера.

Здесь 114 контрольных точек для измерения давления в системах производства и доставки питьевой воды. Вся информация поступает в Центральную диспетчерскую службу Водоканала. В комплексе очистных сооружений также работают цифровые технологии. В режиме реального времени можно наблюдать за работой установок и агрегатов, что дает значительную экономию ресурсов.

Отметив, что цифровые технологии применяются во всех сферах деятельности предприятия, руководитель товарищества подчеркнул, что благодаря цифровизации население стало экономить воду, повысилось качество обслуживания населения. Кроме того, он отметил, что до 2025 года мы должны реализовать стратегию по водоснабжению и обеспечению канализацией города Шымкент.