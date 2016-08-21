Приборы учета: какие, когда и как менять?

В редакцию поступило немало вопросов, связанных с приборами учета. Почему именно эти, а не любые другие устанавливаются в наших квартирах/домах? Какой межповерочный интервал у этих счетчиков и, главное, почему он нередко расходится с указанным в паспорте? Все вопросы читателей мы передали нашим энергоснабжающим организациям и вот что из этого получилось.

ГАЗ

Внесены в Государственный реестр средств измерений РК и вводятся в эксплуатацию для бытовых потребителей такие приборы учета, как:

№ п/п Тип средства измерения Предприятие-изготовитель Сертификат действителен МПИ № сертификата с по 1 СГБ, «Сигнал» ООО ЭПО «Сигнал» 05.04.2015г 06.02.20 10 11715 2 G-1,6 до G-160 Gas Souzan, Иран 26.08.12г 23.08.17г 8 8558 3 СГМН-1М (СГМН-1М-G6, СГМН-1М1-G6, СГМН-1М-G4 г. Новогрудок, Белоруссия 31.03.15г 26.06.19г 8 11681 4 СГМН-1 (типоразмеры G4, G6) г. Минск, Белоруссия 10.09.13г 30.07.18г 8 9694 5 Gallus,Gallus 2002 Itron Metering System 10.01.13г 10.01.18г 10 8970 6 Вектор G1,6 — G16 г.Санкт-Петербург 07.09.15г 07.10.19г 10 12155

Средства измерений (СИ), предназначенные для серийного производства или ввоза на территорию РК партиями, подлежат испытаниям с последующим утверждением типа этих СИ. Решение об утверждении типа СИ принимается уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации и удостоверяется сертификатом об утверждении типа СИ установленного образца, срок действия которого устанавливается при его выдаче. Утвержденный тип СИ вносится в реестр государственной системы обеспечения единства измерений.

Чтобы было понятнее, приведем простой пример. Российский счетчик, в паспорте межповерочный (МПИ) интервал указан 10 лет, а в реестре РК – 5 лет, то есть после испытания было принято решение, что на 10 лет МПИ прибор не тянет. Даже если счетчик импортный и ввозится в единственном экземпляре, то тоже подвергается метрологической аттестации, удостоверяется сертификатом, срок действия которого устанавливается при его выдаче. Что касается наших казахстанских приборов, то тут проблем нет, так как при выпуске из производства, он поверяется на заводе и заносится в реестр РК. Здесь сроки поверки счетчиков, указанные в паспорте и реестре РК, совпадают.

Кстати, покупать счетчик непосредственно в ЮКПФ АО «КазтрансГаз Аймак» не обязательно, но желательно. Ведь в случае, если счетчик окажется бракованным (то есть не будет работать при вводе в эксплуатацию), его при наличии квитанции заменят на новый. А вот на рынке заменят едва ли.

СВЕТ

Что касается приборов учета электричества, то на территории РК разрешены к использованию только те, которые внесены в государственный реестр ГСИ. Узнать, внесен или нет тот или иной счетчик в этот госреестр, вы можете на сайте kazinmetr.kz.

Срок поверки казахстанских приборов учета электроэнергии составляет 8 лет. Кстати, приобрести счетчик можно как на рынке, так и в специализированном магазине.

ВОДА

Приборы учета воды, реализуемые на рынках, как выяснилось, не соответствуют требованиям. Как нам сообщили в ТОО «Водомер», занимающемся поверкой приборов учета воды, во второй половине 2015 года были внесены изменения и дополнения к Водному кодексу РК (статья 92-8 «Организация коммерческого учета воды»), где при замене неработающих или отработавших эксплуатационный срок службы или первичной установке приборов учета воды, предусматривается установка приборов учета воды, имеющих высокий метрологический класс с низким порогом чувствительности, оснащенных устройствами для возможности последующей дистанционной передачи данных. В связи с этим

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» устанавливает приборы учета воды с вышеуказанными требованиями, а приборы учета воды, приобретенные на рынке и других местах, не соответствуют вышеуказанным требованиям, не являются приборами для коммерческого учета воды, а предназначены для технического учета воды.

Стоимость услуг по замене приборов учета воды составляет 7500 тенге, причем 5070 тенге – это стоимость самого прибора учета, остальная сумма – опломбирование (1200 тенге) и монтаж (1230) тенге.

Поверка приборов учета воды обойдется в 4470 тенге. В эту сумму входят: поверка в лаборатории – 1850 тенге, демонтаж-монтаж – 1420 тенге и опломбирование – 1200 тенге.

И последнее. Приборы учета воды периодически проходят поверку в соответствии с СТ РК 2.86-2005 «ГСИ Счетчик воды. Методика поверки». Межповерочный интервал – 5 лет. Но в случае неправильной работы прибора учета воды проводится внеочередная поверка.

Саида ТУРСУМЕТОВА