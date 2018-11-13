В список культурно-географического пояса святынь вошли 100 общенациональных сакральных объектов Казахстана. Zakon.kz предлагает ознакомиться с топ-5 знаменитых религиозных объектов, вошедших в карту сакральных мест Казахстана.

Это особо почитаемые памятники природного и культурного наследия, имеющие непреходящую ценность в памяти казахского народа и выступающие в качестве символа национального единства и возрождения.

Мавзолей-комплекс Х.А. Яссави

Архитектурный комплекс Ходжи Ахмеда Ясави (кон. XIV в.) — яркий образец архитектуры тимуридского времени. По своим масштабам мавзолей Ахмеда Яссави равен мечети Биби-Ханым в Самарканде (Узбекистан). Сегодня в Туркестан-Ясси приезжают туристы и паломники со всего мира, чтобы увидеть несравненный шедевр средневековой архитектуры – мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави.

Где находится: город Туркестан

Мавзолей Арыстан баб, ХII в.

Мавзолей на могиле учителя и духовного наставника Ходжи Ахмеда Ясави религиозного мистика и проповедника Арыстанбаба.

Комплекс представляет собой усыпальницу и поминальную мечеть и является местом паломничества мусульман.

С 1982 года мавзолей Арыстан-Баба находится под охраной государства.

Где находится: в 150 километрах от города Шымкента, недалеко от городища Отырар

Мазар Укаша ата, ІХ-Х вв

В Мазаре Укаша ата расположен глиняный саркофаг длиною 21 метр – это расстояние настолько утекла кровь из обезглавленного тела.

Укаша был верным сахаба (телохранителем) Пророка Мухаммада. Однажды во время утреннего намаза враги Укаша напали на него и отсекли голову. По легенде, голова откатилась и упала в расщелину, а затем через подземные пути попала в Мекку. Вскоре через эту расщелину стала бить вода. Около мазара есть колодец, вода из которого считается полезной, однако достать ее может только безгрешный.

Где находится: 35 км к северу от города Туркестан

Подземная мечеть Бекет-ата

Бекет-ата известен как предсказатель и пророк, которому была открыта Книга бытия. Родился он в 1750 г. вблизи поселка Кульсары Атырауской области. В местах сезонных пастбищ Бекет-ата построил четыре подземные мечети в селение Бейнеу. Верхняя мечеть стоит на вершине горы, а на склоне горы, к торцу Верхней мечети, построена Нижняя мечеть, откуда она видна во всей красе.

Где находится: местность Огыланды, добраться можно через Актау

Вознесенский кафедральный собор

Свято Вознесенский кафедральный собор в г. Алматы — уникальный тип инженерного строительства, является памятником деревянной архитектуры и лучшим примером строительства, устойчивого к землетрясениям. Он выдержал землетрясение 1911 года. Сохранились даже окна большой церкви, только металлический крест колокола согнулся на 180 градусов.

Это один из самых высоких строительных объектов в истории г. Алматы и одно из высоких зданий в мире, сооруженное из дерева.

В христианстве в основном используются надписи на иконах, традиция живописи образа Иисуса и Святой Марии. Искусство изобразительного творчества запрещено проповедовать в исламской религии. Прошли годы, десятилетия, а собор также крепок и по-прежнему украшает один из лучших городов – Алматы.

Где находится: Алматы, улица Гоголя 40