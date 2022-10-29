Сакральное наследие и паломничество будут сохранять и развивать в Туркестане

Более 400 делегатов собрала в Туркестане международная конференция по сакральному наследию, паломничеству и туризму «Народ, оберегающий памятники». 60 международных специалистов из 20 стран мира беспокоят актуальные вопросы, главный из которых — сохранения и восстановления объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гульмира Ахбердиева, руководитель управления туризмом Туркестанской области: «У нас есть прекрасный объект, как мавзолей Ходжа Ахмета Ясави, который внесен в список ЮНЕСКО, и раз у нас одно из направлений в туризме — это паломнический туризм, зиерат-туры для нас — это будет очень важно. Сегодня приехало много иностранных экспертов, которые расскажут, как же все-таки правильно применять, такие объекты в туризме. Раз Туркестан провозглашен, как духовная столица тюркского мира мы должны об этом не забывать».

В 2003 году мавзолей Ходжи Ахмета Ясави был внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Наследие мыслителя Ясави известно далеко за пределами Казахстана. Его труды не только источник вдохновения и духовности, но и основа воспитания целого поколения ученых. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды отмечает, основоположник тюркской ветви суфизма является важной фигурой для духовности нации.

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области: «Ходжа Ахмет Ясави, которого называют Великим Учителем, имеет особое значение для тюркского мира. Он пропагандировал добродетель, единство, труд. Ходжа Ахмет Ясави — источник казахской духовности, выдающийся представитель нашей культуры и литературы, один из величайших гениев ислама.

Мавзолей Ясави в Туркестане — это шедевр архитектуры. Такие памятники — большая редкость в мире. Для нашей истории этот мавзолей очень ценен. Эти две ценности делают Туркестан уникальным местом. В этом наследии и заключается главное историческое значение священного города. Надеюсь, что наши исследователи и ученые будут успешно изучать великое историческое наследие. Уверен, что международная конференция откроет новые исторические факты о Туркестане».

Сегодня сакральные объекты посещают не только с религиозными целями. Растет число туристов, испытывающих интерес к исторической и культурной составляющей традиционных паломнических маршрутов. Важно своевременно разработать стратегию по управлению туристическими потоками и самими объектами, чтобы обеспечить качество предоставляемых услуг, безопасность туристов, а также сохранить сакральные и исторические объекты. В этой связи, важной составляющей международной инициативы стало принятие Туркестанской Декларации «Развитие устойчивого туризма на объектах сакрального значения».

Жанар Темирбекова, ректор международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави: «Конечно, когда мы говорим о таких важных вещах встает вопрос о туризме, каков будет туризм в городе Туркестане. Мы знаем, что есть прекрасный пример городов, как Бухара, Самарканд, Стамбул, Израиль — в этих городах развит духовный туризм и сегодня будет интересно послушать наших коллег из этих городов и нам конечно нужно будет выработать свою собственную дорожную карту по развитию данного направления в Туркестане».

По итогам конференции подписали меморандумы: в частности намерения о сотрудничестве обозначили «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Әзірет Сұлтан» с Центром археологии и археологических раскопок Турина в Восточной Азии. «Международный университет туризма и гостеприимства» с институтом центрально-азиатских исследований, а также Международный казахско-турецкий университет им. Ясави с Исследовательским центром исламской истории, искусства и культуры. Эти соглашения должны укрепить взаимное сотрудничество.