Астрофизики из Университета Париж Дидро использовали новый метод измерения массы Земли и ядра планет. Для этого исследователи решили применить космические частицы нейтрино, которые постоянно атакуют планету из космоса, сообщает Life.ru.

В результате эксперимента по сканированию планеты космическими лучами учёные пришли к выводу, что полная масса Земли составляет 5,972E24 кг. Теперь учёные, занятые изучением физики частиц, планируют применять метод для изучения свойств других формирований и небесных тел. Ближайший эксперимент нацелен на уточнение «габаритов» ядра планеты. В данный момент этот показатель составляет 1,932·1024 кг, а точные геологические и химические свойства ядра Земли науке неизвестны.

Ранее ученые из Австралийского национального университета выяснили, что ядро Земли все-таки твердое и состоит оно преимущественно из материалов, структура и плотность которых напоминает золото или платину.