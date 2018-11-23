23.11.2018
Новости Общество Умер археолог Карл Байпаков

Умер археолог Карл Байпаков

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Ему было 78 лет.

Умер выдающийся учёный, археолог, доктор исторических наук, академик НАН РК, заслуженный деятель науки и техники РК Карл Байпаков.

Об этом сообщил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на странице в facebook.

«Друзья, с огромным прискорбием сообщаю, что из жизни ушёл выдающийся учёный, археолог, доктор исторических наук, академик АН РК, Заслуженный деятель науки и техники РК Карл Молдахметович Байпаков.

Вся его жизнь — это яркий пример служения народу, своими трудами Карл Молдахметович несказанно обогатил наши познания в истории, археологии и культуре нашей Родины.

Совсем недавно мы строили большие планы по исследованию археологических центров, но, к сожалению, им не суждено сбыться. Считаю важным продолжить дело Карла Молдахметовича.
Это моя личная боль и горе. Потерял друга, единомышленника, соратника, удивительного человека. Невосполнимая утрата.

Карл Молдахметович, нам будет очень Вас не хватать.
Иманды болсын.
Выражаю соболезнования всем родным и близким Карла Молдахметовича».

Новости для Шымкента
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