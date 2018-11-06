Пресс-секретарь министра внутренних дел Алмас Садубаев прокомментировал статью «Предприниматель из Туркестанской области заявил об «оборотнях в погонах», опубликованную ИА «NewTimes.kz».

Руководитель пресс-службы министерства подтвердил, что 17 января текущего года в УСБ ДВД Южно-Казахстанской области из антикоррупционной службы области поступило заявление Рункова А.А. о принятии мер в отношении сотрудников ДВД области, которые вымогают у него денежные средства.

По словам Садубаева, в тот же день управлением собственной безопасности ДВД ЮКО (ныне — Туркестанская область) было начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 190 УК РК — «Мошенничество».

И, как указал пресс-секретарь Алмас Садубаев, сотрудники УСБ ДВД ЮКО в результате расследования не нашли в действиях сотрудников ДВД области состава уголовного правонарушения.

Садубаев отметил, что 10 марта досудебное расследование прекращено в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса РК.

«Материалы досудебного расследования направлены в прокуратуру области для проверки законности и обоснованности принятого решения», — заключил он.