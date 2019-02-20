Генеральной прокуратурой приняты меры к сотрудникам полиции, укрывшим убийство в Туркестане, передает пресс-служба ведомства.

В феврале Генеральной прокуратурой по подозрению в укрытии особо тяжкого преступления и бездействии по службе при расследовании обстоятельств смерти Сухарева В., задержаны следователи Управления полиции Туркестана Калдибеков А., Калиев Е., а также начальник следственного отдела данного Управления Сарманов М.

Указанные должностные лица с санкции суда взяты под стражу.

Они подозреваются в том, что с октября 2018 года при явных признаках совершения убийства Сухарева В. и установлении подозреваемого лица, не принимали меры к его задержанию и привлечению к предусмотренной уголовной ответственности.

Данный факт ими укрывался и расследовался, как некриминальное происшествие.

Только после вмешательства органов прокуратуры 8 февраля т.г. уголовное дело квалифицировано как убийство и подозреваемый в его совершении Тарасов Ю. водворен в следственный изолятор.

Приказом начальника областного Департамента полиции заместитель руководителя Управления полиции Туркестана отстранен от занимаемой должности. Расследование уголовного дела поручено специальным прокурорам Туркестанской области и находится на контроле Генеральной прокуратуры.