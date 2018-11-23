В понедельник, 26 ноября, в 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.

На повестке заседания:

Меры по снижению тарифов и цен на социально значимые продовольственные товары.

Ход реализации Госпрограммы развития и функционирования языков в РК.

Вопросы совершенствования процедур реабилитации и банкротства.

По итогам заседания на площадке пресс-центра Правительства РК состоится пресс-конференция с участием вице-министра энергетики Болата Акчулакова и вице-министра по инвестициям и развитию Каирбека Ускенбаева.

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