Шымкентцы задолжали по комуслугам 1,7 миллиарда тенге

Шымкент — второй в антирейтинге по задолженности за коммунальные услуги, передает OTYRAR.

Об этом сегодня рассказали на заседании правительства. За сентябрь по тарифам на газ, электроэнергию и водоснабжение жители мегаполиса задолжали 1 миллиард 700 миллионов тенге. Больше долги только у алматинцев — 2,5 миллиарда тенге. Коммунальные проблемы подняли на заседании правительства.

«В Туркестанской области, учитывая высокий износ основного оборудования Кентауской ТЭЦ-5, акимату региона нужно уделить внимание на своевременное выделение финансирования для проведения капитальных ремонтов ТЭЦ и тепловых сетей города, а также взять на контроль вопрос своевременного обеспечения углем«, — рассказал Алихан Смаилов, премьер-министр РК.

Чтобы обеспечить казахстанцев теплом, в правительстве решили ограничить вывоз социального угля автотранспортом в соседние государства. А также увеличить парк вагонов для обеспечения коммунально-бытового сектора и населения углем.

«По состоянию на 3 сентября да обеспеченность запасами угля по отношению к плану потребности составляет: коммунально-бытовой сектор – 49,9%, население – 30,9%. В разрезах уголь есть в достаточном количестве, добыча угля осуществляется в плановом режиме, цена угля в разрезе остается на прошлогоднем уровне», — говорит Каирбек Ускенбаев, министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

Премьер министр четко обозначил: население должно получить тепло вовремя, проблем с поставками угля быть не должно, как и ежегодного ажиотажа.

Также на заседании рассмотрели проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства. Проект Плана состоит из комплекса системных и отраслевых мер из 109 мероприятий по 6 направлениям, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики, качественный рост благосостояния граждан.

«Планируется переформатировать деятельность Фонда «Самрук-Казына» в инвестора. Ежегодно не менее 7% от чистого дохода Фонда «Самрук-Казына» будет перечислятся в общественный фонд «Қазақстан Халқына». Соответствующий документ планируется принять до конца года», — говорит Алибек Куантыров, министр национальной экономики РК.

План затронул различные сферы — медицину, образование, социальные вопросы. А отчисления детям из инвестиционного дохода, будут проводиться с 1 января 2024 года.