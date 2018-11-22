Состоялось заседание Совета по молодежной политике при Президенте Казахстана под председательством Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой, передает корреспондент DailyNews.kz

Открывая заседание, Г.Абдыкаликова акцентировала внимание на словах Н.А.Назарбаева, сказанных в программной статье «Семь граней Великой степи»: «Гордость за прошлое, прагматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в будущее – вот залог успеха нашей страны».

— Эти приоритеты должны быть заложены в основу проведения в 2019 году — Года молодежи, — сказала Госсекретарь.

На заседании заслушана информация Министерства общественного развития о ходе реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее». В сентябре 2018г. утверждена Дорожная карта по обеспечению занятости и социализации молодежи NEET в возрасте от 18 до 29 лет, в том числе выпускников 2018 года. В Казахстане во втором квартале 2018 года молодежь категории NEET составила 7,7% (8,5% за аналогичный период прошлого года). В рамках проекта «Бесплатное ТиПО для всех» обучается 21 тыс. человек в 312 колледжах по 381 специальности.

Также заслушана информация министерств внутренних дел и здравоохранения о профилактике правонарушений и суицидов среди молодежи. За последние 5 лет молодежная преступность (от 14 до 29 лет) снизилась на 5%. В стране функционируют 196 студенческих отрядов содействия полиции по обеспечению порядка в вузах и студенческих общежитиях. В текущем году ими раскрыто 180 преступлений и выявлено более 5,4 тыс. административных правонарушений. За 2017 год отмечается снижение показателей суицида в возрастной категории 15-17 лет на 36,6 % и суицидальных попыток — на 43,4 %.

На заседании совета был рассмотрен План работы на 2019 год.

В завершение заседания Государственный секретарь РК Г.Н.Абдыкаликова дала ряд конкретных поручений государственным органам.