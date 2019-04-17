В Шымкенте будет создан Молодежный маслихат

Общественному совету Шымкента предложили создать в третьем мегаполисе молодежный маслихат. Секретарь маслихата Гани Ташкараев заявил, что предложение актуально для молодежи, так как 30% населения города составляет молодежь.

Общественный совет предложение поддержал, в свою очередь аким Шымкента Габидулла Абдрахимов предложил проработать план действий по выбору кандидатов в депутаты молодежного маслихата.

«Будет полезно и выгодно для нашей молодежи, у нас есть здание ресурсного центра в городе, пусть расположатся там, мы будем ходить к ним, они к нам. Пусть создают идеи, ведь молодежь и есть будущее нашей страны», — сказал Абдрахимов.

Руководитель городского управления по делам семьи, детей и молодежи Ж. Калтаев рассказал, кто может претендовать на выборы в молодежный маслихат. По его словам, членами молодежного маслихата могут быть граждане Республики Казахстан в возрасте от 14 до 29 лет, проживающие на территории города Шымкент. В целом маслихат состоит из 29 молодых депутатов, полномочия которых длятся на два года.

«Каждый кандидат должен общаться с общественностью. Чтобы точно знать, чем и как живут люди. Они должны изучить проблемы молодежи, которые на протяжении нескольких лет не могли найти своего решения и предложить выборные программы, направленные на их решение. Потому что они будут принимать серьезные решения по вопросам предоставления жилья для молодежи города, снижения уровня безработицы в целом, социализации молодежи», — сказал глава управления.

На выборы в молодежный маслихат не будут выделятся деньги, кандидаты сами должны проводить свою предвыборную компанию:

Посредством социальных сетей.

Посредством общения с молодежью.

Представляя свои идеи.

Руководитель управления по делам молодежи, семьи и детей предложил ввести квоты на кандидатов с каждого вуза города, на что глава города внес свое предложение.

«Зачем вводить квоту? Кандидатом может стать любой молодой человек. Школьник, продавец на рынке, студент и простой житель города. Так будет справедливо. Вы поймите, у нас молодые люди далеко не глупы. Они очень способные и активные. Не нужно ставить рамки, я так считаю», — заявил Габидулла Абдрахимов.

Аким города предложил провести выборы в онлайн режиме, чтобы они прошли прозрачно и справедливо. Выборы депутатов молодежного маслихата начнутся уже в мае. Каждый желающий может обратится в молодежный ресурсный центра Шымкента.

Шуддин Саидов