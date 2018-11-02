Реформы в системе образования каждый раз становятся для казахстанцев больной темой.

Любая попытка изменить подход к обучению в основном воспринимается детьми, родителями и учителями в штыки. Но делать нечего, и тем, и другим приходится сталкиваться с нововведениями.

Одной из последних реформ в обучении школьников стала новая бальная система оценок, а также СОРы — суммативное оценивание раздела и СОЧи — суммативное оценивание четверти. Как живется детям, которые учатся по новой программе, и какие у реформы есть плюсы и минусы, выясняла корреспондент Анастасия Новикова.

Восьмиклассник Рашид Пипилюк по новой системе образования учится уже два года. Сначала их классу перестали ставить оценки на уроках, потом школьники остались без диктантов и контрольных работ, а вместо них у ребят появились СОРы и Сочи — суммативное оценивание знаний. Эти экзамены проводятся несколько раз в году и по ним определяют уровень знаний детей.

В новой системе учитель — лишь проводник. Теперь стремиться получать знания школьники должны сами — так у детей вырабатывается самостоятельность. Для учеников система неоднозначна — ведь можно не учить уроки, а суммативки написать на отлично, или же наоборот — учиться весь год, а на СОРах просто-напросто растеряться. Проследить за успеваемостью в течение года у родителей возможности нет — ведь единственный показатель знаний — сумативные работы. И исправить оценку уже нет никакой возможности.

Анна Багина, учитель математики: «Родители очень щепетильно относятся к нововведениям, ну допустим те, кто в прошлом году в пятом классе учился, уже знают, что это такое и относятся проще. Седьмые классы в прошлом году учились по старой программе и родители, естественно, каждый день пишут в мессенджеры, приходят в школу, чтобы узнать какие оценки у ребенка, как он учится, постоянно интересуются. Но пока мы не можем дать какую-то четкую картину, потому что в классе мы пишем всегда похвалу — молодец, старайся. А итог только от суммативной работы зависит».

Введение новой системы оценивания, по мнению МОК, должно привести к снижению психологической нагрузки на школьников, уменьшению страха перед оценками. Во главе угла теперь стоят не навыки заучивания, как это было пару лет назад, а умение обрабатывать и использовать информацию.

Роза Нарбаева, специалист управления образования г.Шымкента: «Главная цель обновленной программы — улучшить качество знаний учащихся, и если смотреть по результатам прошлого года, то положительная динамика есть. Дети должны научиться мыслить глубже, стать более самостоятельными и открытыми».

Суммативное оценивание разрешит и конфликты родителей с учителями. Теперь ругать преподавателя за двойку ученика просто нет смысла, ведь новая система возвращает ответственность за обучение детей их родителям.