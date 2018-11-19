18 ноября 2018 года Департамент полиции города Шымкент провел акцию «День памяти».

Сотрудники дорожно-патрульной полиции рассказали участникам дорожного движения о причинах совершения ДТП. Участники запустили в небо сотни шаров, а по улицам Шымкента проехал специальный картеж.

Напомним, что в октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших — молодежь.

Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных аварий заключается в том, чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнования членам их семей, а также еще раз напомнить правительствам государств и ответственным организациям о необходимости обеспечить безопасность дорожного движения для всех граждан.

Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент