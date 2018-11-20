Сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области раскрыли ряд преступлений, связанных с мошенничеством с использованием интернета. В результате задержали двух аферистов, обманувших местных жителей.

Так в ноябре 2018 года в Жетысайский отдел полиции обратился местный житель о том, что неизвестный попросил у него сотовый телефон, и, воспользовавшись доступом к личной информации, похитил с его счета более 200 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП области совместно с Жетысайским ОП задержали подозреваемого, местного жителя, который признался в содеянном. Следствием установлено, что задержанный оказался причастен к еще трем фактам мошенничества. Он оформлял кредиты на имена потерпевших. В октябре текущего года молодой человек, войдя в доверие к жительнице г. Жетысай, с помощью ее банковской карточки оформил онлайн-кредит на ее имя в размере 75 тысяч тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила около полмиллиона тенге. Ведется следствие.

Также в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Туркестанской области задержали жительницу Ордабасинского района, подозреваемую в двух фактах мошенничества. Аферистка, воспользовавшись данными потерпевших, жительниц г. Жетысай, через интернет оформила на их имена кредиты в одном из центров онлайн-кредитования. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила около 200 тысяч тенге. В данное время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при общении с незнакомыми лицами. Не стоит проявлять излишнюю доверчивость, чтобы не попасться на уловки мошенников, передавать другим телефоны с открытым доступом к данным, а также делиться с посторонними личной информацией, которая может использована во вред.

Если же вы стали жертвой или свидетелем подобных преступлений, то вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию Туркестанской области по номеру «102».