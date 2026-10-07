Казахстан запустит подводный интернет-кабель через Каспий

В Казахстане готовятся запустить новый цифровой маршрут между Азией и Европой. Уже в этом месяце планируется ввод в эксплуатацию подводной волоконно-оптической линии связи через Каспийское море, которая соединит Актау с азербайджанским Сумгаитом.

По дну Каспия проложено около 390 километров кабеля. Подводная часть проекта уже завершена, сейчас линию готовят к запуску. Ожидается, что новый маршрут позволит передавать данные между Азией и Европой через Казахстан и создаст дополнительный международный канал связи.

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что запуск Транскаспийской волоконно-оптической линии запланирован на текущий месяц.

Новая инфраструктура может усилить роль Казахстана как транзитного цифрового узла. Проект представляет интерес для операторов связи, IT-компаний, облачных сервисов и центров обработки данных.

Эксперты отмечают, что дополнительные оптоволоконные маршруты позволят диверсифицировать каналы передачи данных и расширить возможности цифровой инфраструктуры страны.

При этом экономический эффект будет зависеть от востребованности нового маршрута международными компаниями и способности Казахстана конкурировать с другими направлениями передачи данных.

Ожидается также усиление конкуренции на рынке связи. Появление новых маршрутов может стимулировать операторов улучшать качество соединения, повышать скорость и пересматривать условия для клиентов.

Параллельно в стране продолжается развитие мобильной инфраструктуры. Более чем в 20 городах установлено свыше 4 тысяч базовых станций 5G. Также запущена технология Direct-to-Cell, которая позволяет передавать сообщения и обеспечивать базовый доступ к интернету через спутниковую связь непосредственно на смартфон.