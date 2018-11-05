Медвеженок, взбирающийся по крутому заснеженному склону к маме, покорил Сеть. Восхождение упертого хищника удалось снять на видео, сообщает Tengrinews.kz.

Видеозапись, снятая с помощью беспилотника, была опубликована на YouTube-канале ViralHog. На кадрах видно, как медведица с детенышем пробираются по заснеженному крутому склону.

Медвежонок долго не мог взобраться вслед за матерью — он постоянно соскальзывал и съезжал в овраг из-за снега.

В какой-то момент медвежонок почти поднялся, медведица взмахнула лапой и попыталась схватить его, но ей не удалось, и он снова скатился. Вероятно, животные нервничали из-за летающего рядом дрона.

Видео было снято в Магаданской области еще 19 июля.