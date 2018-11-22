Узбекскую певицу Юлдуз Усманову во время выступления в Казахстане окружили вооруженные люди.

В Сети распространяется видео, где рядом со сценой, на которой выступает Юлдуз Усманова, стоят люди с оружием, напоминающие охранников, сообщает Рodrobno.uz

Как отмечают пользователи, выступление проходило в казахстанском городе Сарыагаш, и скорее всего организаторы мероприятия решили перестраховаться и нанять «морских котиков», чтобы назойливые поклонники не отвлекали певицу.

Как бы то ни было, но правоохранительные органы Казахстана уже проводят расследование причин присутствия людей с оружием на торжестве.