После многолетнего перерыва в Шымкенте выступила Юлдуз Усманова. Как призналась сама исполнительница, для нее разлука с Родиной и Шымкентом стала многолетней пыткой.

Концерт Юлдуз Усмановой — это как раз тот случай, когда встречаешь людей, жаждущих лишнего билетика. Не менее сотни горожан так и не смогли попасть на концерт любимой певицы.

До начала концерта легендарной Юлдуз Усмановой еще 15 минут, а концертный зал «Туркестан» уже полон, через каждые 3 минуты овации, зрители в ожидании звезды средней Азии.

На концерт Юлдуз Усмановой билеты были распроданы за месяц, многие просто не знали как попасть на концерт, пытались договориться, но никак не получалось. Спустя много лет на сцену в черном длинном платье выходит Юлдуз, зал приветствовал певицу стоя. Юлдуз начала свой концерт со своих известных хитов. После первой песни артистка обратилась к публике с просьбой дать разрешение ходить по залу.

«Шымкент, вы мои братья и сестры! Можно я сегодня буду подходить к вам, я так соскучилась по вам, вы понимаете сколько меня не было на большой сцене Шымкента, и вот я здесь, а вы там. Ардойм (перевод с узб.). Всегда хочу быть рядом, и это не просто слова», — обратилась к залу Юлдуз Усманова.

Узбекская эстрадная певица, народная артистка Узбекистана, заслуженная артистка Таджикистана, Туркменистана, Казахстана. В её репертуар входит более 600 песен на узбекском, турецком, уйгурском, казахском, татарском, русском, таджикском, персидском и других языках. А дискография насчитывает около 100 сольных пластинок.

Во время выступления Юлдуз Усманова прерывала свои песни и общалась с залом, артистка рассказывала о себе, о жизни, давала советы молодежи и призывала жить в единстве.

«Когда мне пришлось уехать из родного дома, из Узбекистана, я умерла, я не жила, мне было больно, обидно и плохо. Я сильная, я поняла, что я очень сильная, а знаете почему? Вас оторви от дома, как будет? Я выжила благодаря своей вере во Всевышнего и в свой народ. Сейчас многие потеряли ценности, для некоторых важны деньги, важна значимость, а ведь на самом деле главное это человек. Без человека, без народа нет нас с вами, нет президента, артиста, актера, министра, олигарха. Нужно ценить друг друга», — сказала Юлдуз Усманова.

Не оставила без внимания артистка и шымкентскую публику, признавшись в любви и верности.

«Шымкент, можно я вас всех обниму, можно сказать вам каждому спасибо, что потратили свое время и пришли к Юлдуз апа. Я вас не видела столько лет, и надеюсь что теперь мы будем чаще встречаться. Вы знаете, я никогда не считала Казахстан другой страной, а Шымкент вообще мой второй дом, тут половину зала, наверно, я знаю, кого-то не помню, уж простите. Шымкент — для меня место, где я отдыхаю морально, где меня любят, это ведь счастье», — сказала Юлдуз Усманова.

Популярная артистка спела несколько песен на казахском языке, чаще всего исполняла свои песни в зале рядом со зрителями. В завершении Юлдуз Усманова попросила у всех прощения если кому-то концерт не понравился, и спела песню «Узбекистон».

Весь зал стоя аплодировал артистке. На бис петь Юлдуз Усманова не стала, пожелала всем здоровья и убежала за кулисы, пообещав приехать в следующий раз с новыми хитами.