Прошло заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан под председательством Государственного секретаря РК Г.Н. Абдыкаликовой.

На очередном заседании комиссии были рассмотрены вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него.

Как отметила Государственный секретарь, за годы независимости гражданами нашей страны стали более 1 млн человек.

Это стало возможным благодаря выверенному руководству Президента Республики Н.А.Назарбаева, и как было подчеркнуто в Послании этого года – «созданию современного прогрессивного государства с динамично развивающейся экономикой, обеспечившей мир и общественное согласие».

Гульшара Абдыкаликова в преддверии Дня Первого Президента пожелала новым соотечественникам счастья и успехов в работе, выразив уверенность, что они внесут свой вклад в развитие суверенного Казахстана.

На заседании также были обсуждены результаты работы Министерства внутренних дел по вопросам гражданства.

По итогам обсуждения Комиссией приняты соответствующие решения и рекомендации.