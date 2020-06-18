Сотрудники Управления миграционной службы Департамента полиции города Шымкента оказали ускоренную услугу и помогли жителю города Шерзату Маликову в законном совместном проживании со своей супругой, сообщает Otyrar.KZ.

В связи с тем, что супруга Хажибиби Бабаджанова является гражданкой Узбекистана, Шерзат Маликов обратился в отдел миграционной службы Аль-Фарабийского района с вопросом по получению для своей супруги разрешения на проживание в Республике Казахстан.

Сотрудники миграционной службы в ускоренном порядке подготовили Хажибиби Бабаджановой вид на жительство в нашей стране.

В свою очередь, Шерзат Маликов поблагодарил полицейских миграционной службы и поздравил их с наступающим “Днем казахстанской полиции”.