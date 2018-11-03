Наверняка, мало кто из женщин знает о том, что не только у них любимых есть свой особенный праздник, тот самый, когда все настоящие мужчины преклоняют колени перед своими избранницами, мамами, сестрами и дочерьми. И этот день выходной. А вот сильный пол, если и получает подарки, то в рабочий день.

Так было до последнего времени, пока в Казахстане официально не утвердили 7 Мая – Днем защитника Отечества и сделали его тоже выходным.

ОНИ НАС ОБСКАКАЛИ

Некоторые отслужившие еще во времена Советского Союза принимают носки, дезодоранты и гель для бритья по привычке 23 февраля. А те, что откосили от армии, довольствуются днем влюбленных. Впрочем, той популярности, что был у этого праздника лет двадцать назад, в нашей стране уже нет. Но вернемся к теме чисто мужских праздников.

Не поверите, но мужчины обскакали нас в этом, ведь если верить официально отмечаемым праздникам, то чествовать мужчин можно и нужно гораздо чаще.

К примеру, только в ноябре отмечается сразу аж два мужских дня. Напрягитесь, милые дамы, первый ноябрьский мужской день совсем скоро. Хотите побаловать своего возлюбленного, супруга, то знайте, сюрприз можно организовать в первую субботу ноября. В этом году это будет 3 числа. А знаете, кому мы обязаны появлением Всемирного дня мужчины? ООООО! Инициатором его стал идейный вдохновитель перестройки, гласности – первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. При всем моем личном негативном отношении к человеку, который в угоду заокеанским друзьям развалил мощную державу, надо отдать ему должное – о советских мужиках он успел подумать. День специальный обозначил аккурат в выходной, ну а чтобы не набухались по этому поводу, встретили торжественную дату в здравом уме и трезвой памяти, устроил в стране самый настоящий антиалкогольный террор, объявив сухой закон. Так, к слову, в голове не укладывается сколько виноградников с изумительными сортами винограда под топор легло. Сколько вина так и не настоялось в винных погребах, знают только те, кто выстаивал огромные очереди к вино-водочным прилавкам. За праздник мужики, может, и сказали бы отдельное «мерси» генсеку, но праздновать так, всухую, не захотели. Поднимать стакан с кефиром за себя любимых советский народ не стал. Может, потому и праздник не прижился. Хотя, не поверите опять, но во всем мире дату признали, пусть не все страны, но кто–то его все же отмечает. А вот в США и в некоторых странах Азии существует Международный день мужчин и отмечается он 19 ноября. Ну, как отмечается, просто существует в календаре праздников и дат. Никто не собирается за столом, мужчинам не дарят подарки и не произносят тосты.

Напомню, что Всемирный мужской день по Горбачеву отмечается в первую субботу ноября. Есть ли у него традиции? Как оказалось, есть. Спасибо Интернету, удалось почерпнуть для себя, что, например, в этот день вручалась специальная мужская премия, которой награждались ученые, экономисты, писатели и представители других сфер деятельности, за выдающийся вклад в развитие человечества. К сожалению, данная традиция уже позабыта и несколько лет назад премия перестала вручаться. Чтобы раскрутить, распиарить и популизировать Всемирный день мужчины, нужно его, прежде всего, отмечать. Конечно, по команде или по приказу делать этого никто не будет. Поэтому, дорогие мужчины, уважаемые отцы, братья, сыновья и внуки, начинайте с себя. И не откладывайте дело в долгий ящик, праздник — он вот уже на носу. Только в ваших мужских руках сделать так, чтобы он набирал обороты и когда-нибудь встал в один ряд с Новым годом, 8 Марта и 1 Мая.

ПРАЗДНИК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Думаю, что не зависимо от даты в ноябре, в феврале, в мае милые дамы готовы хоть каждый день поздравлять своих мужчин, если это настоящие мужчины. Из числа тех, кто надежная стена и защита, кто любит искренне и верно, тех, кто подает не только руку, но и держит слово. Последнее качество особенно ценно.

Ибо ничто не ценится женщинами так, как выполненное обещание. Тех, кто не держит слов (а помните, что женщины любят ушами) причисляют к разряду недомужчин, а это еще оскорбительнее, чем традиционный мужской упрек, «ну, что ты ведешь себя как баба». У них, если верить Всемирной паутине, пока своего официального праздника нет. Вернемся к настоящим мужикам. Если верить психологам, то у этой категории сильной половины человечества должны быть определенные качества. Проверьте, кто рядом с вами шагает по жизни.

Настоящий мужчина уважает вас

Это первое, на что женщина должна обратить внимание. Обратите внимание, как он говорит о других женщинах, а также на его мнение и взгляды на женщин в целом. Из этого вы сможете сделать вывод о том, как он будет относиться к вам в отношениях. Он должен уважать вас на любом уровне – вашу личность, ваши ценности, ваши религиозные убеждения, ваши эмоциональные и физические потребности, ваши общие взгляды на жизнь, ваши недостатки и прошлое.

Он ценит вас

Он заметит все мелочи, которые вы делаете в отношениях или в жизни в целом, и не упустит шанс выразить вам свою признательность, похвалит вас, заставит вас чувствовать себя важным человеком в его жизни.

Настоящий мужчина имеет свой внутренний стержень

У него всегда есть выстроенная система своих жизненных принципов и ориентиров. Он умеет отличать важное от второстепенного. Он последователен в своих мыслях и поступках, независим от чужих мнений, оценок, шаблонов.

Он не боится показать свою уязвимую сторону

Кто сказал, что настоящие мужчины не плачут? Человек, который невозмутим и не может выразить свои эмоции, не способен сочувствовать и сопереживать. Настоящий мужчина не боится открыться и показать свои настоящие чувства.

Он будет любить тебя за твою индивидуальность

В ваc ему нравится не только внешность и сексуальность, он обожает вашу индивидуальность, он любит вас такой, какая есть.

Настоящий мужчина проявит инициативу

Он не спросит вас: «Дорогая, где бы ты хотела пообедать?» Он точно знает, как сделать так, чтобы вы хорошо провели время. Некоторые мужчины избегают брать на себя инициативу, потому что они не хотят, чтобы их критиковали, но это не относится к настоящим мужчинам. Настоящий мужчина говорит: «Я справлюсь с этим».

Он никогда не подведет и даст вам все

Настоящий мужчина не избегает сложных ситуаций. Это человек, который приложит все усилия, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. Если он дал обещание остаться с вами по какой-то причине, он сделает все возможное для этого.

Он всегда защитит вас физически и эмоционально

Обязательное качество настоящего мужчины – быть защитником для своей женщины и своей семьи, в первую очередь. Он всегда защитит вас от морального и физического насилия, материальной нужды, от злых языков и дурного взгляда.

Он не всегда «да-мужчина»

Если он не согласен с вашим мнением и взглядами на жизнь, он займет твердую позицию и скажет «нет». Он будет слушать все, что вы говорите, но если он не согласен, он смело скажет вам об этом.

Он скажет вам, когда расстроен

Он скажет вам, когда ему будет необходимо время, чтобы побыть наедине с собой, если он расстроен по поводу проблемы, он не будет вести себя равнодушно и отчужденно.

Настоящий мужчина всегда отвечает за свои решения и действия

Умение нести ответственность за свои решения и поступки, а также за их последствия – признак мудрости и зрелости человека. Человек, который научился брать ответственность, осознает, что жизнь, успех, счастье, самореализация зависят в полной мере только от него.

Он помогает вам в делах и поручениях

Очень часто мы слышим от женщин, что мужчины не желают помогать по дому и все заботы и поручения, связанные с домашними делами ложатся на ее хрупкие плечи. Но это не про настоящих мужчин. Он всегда рад помочь вам в домашней работе или выполнить ваше поручение.

Настоящий мужчина никогда не изменяет той, которую любит

Он никогда не поддастся сиюминутной слабости и не будет рисковать своими отношениями. Не изменит, мотивируя это тем, что секс с женой приелся и потерял свою остроту. Настоящий – никогда не повышает свою самооценку за счет сексуальных побед. И, если случится так, что он разлюбил, то всегда найдет в себе смелость признаться в этом.

Он знает свои приоритеты

Настоящий мужчина умеет отличить важное от второстепенного. Он ценит свое время и не потратит его на то, что не может принести пользы. У любого настоящего мужчины есть настоящее мужское хобби. Будь то охота, рыбалка, шахматы, спорт или что еще, настоящий мужчина знает, как провести свободное время с пользой, чтобы реализоваться и отдохнуть.

Возьмите в руки карандаш, отметьте плюсами качества вашего мужчины и вы поймете, кто с вами рядом.

Узнала все о мужских праздниках Ирина Соколова