1 ноября 2018 года в стране началось Республиканское командно-штабное учение «Қыс 2018» по «Подготовке органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода».

Учение проводится с 1 по 2 ноября 2018 года с целью повышения уровня готовности и способности Государственной системы гражданской защиты и населения к ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода, проверки готовности служб и формирований гражданской защиты к реагированию на ЧС зимнего периода.

В рамках учения «Қыс 2018» будет проведена техническая проверка системы оповещения с запуском электросирен в регионах страны.

Данное мероприятие проводится с целью привития у населения порядка реагирования на единый сигнал оповещения «Внимание всем!».

В этой связи просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике.