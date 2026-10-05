Когда в Шымкенте включат отопление

В Шымкенте отопительный сезон планируют начать 25 октября. В городском управлении энергетики и развития инфраструктуры заявляют, что жилые дома, социальные объекты и котельные к зиме готовы. При этом на отдельных участках ещё продолжается ремонт тепловых сетей.

После похолодания последних дней жители всё чаще задаются вопросом, можно ли подать тепло раньше. Часть горожан считает, что при дальнейшем снижении температуры отопление стоит включить до запланированной даты.

Тем временем коммунальные службы завершают работы на теплотрассах. Всего к отопительному сезону планируют привести в порядок 18,5 километра тепловых сетей. Основной объём уже выполнен, осталось завершить отдельные участки.

По словам заместителя руководителя управления энергетики и развития инфраструктуры Шымкента Куаныша Миралиева, город в целом готов к отопительному сезону.

«По текущему ремонту осталось завершить примерно 100–200 метров. После этого будем полностью готовы. Дальше всё будет зависеть от резкого изменения погоды. По плану отопление хотим подать 25 октября», — сообщил он.

При этом дата 25 октября не является окончательной. Если погода резко ухудшится, отопительный сезон могут начать раньше. Одним из условий является среднесуточная температура ниже пяти градусов в течение пяти дней подряд.

Систему теплоснабжения Шымкента обеспечивают 31 котельная. Тепло получают 2241 многоквартирный дом и 463 бюджетных учреждения. Полностью завершить ремонт тепловых сетей планируют до середины октября.