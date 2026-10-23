До зимы рукой подать

Каких-то пять-шесть недель — и все: «Здравствуй, зимушка-зима!». Но пока мы в окружении роскошно-рыжей осени, надо оглянуться и определиться наконец, «той ли дорогой идем» и что надо успеть сделать до первых «белых мух» — до снегопада.

Пронумеруем список дел для удобства, хорошо?

Первое. Сварить варенье из айвы.

Второе. Запастись свежим урожаем грецких орехов. Кстати, очищенные ядра этих орехов можно добавить к концу варки в айвовое варенье. Бесподобный вкус получается.

Третье. Купить пару-другую тыкв. Пусть лежат в ожидании, пока их запекут в духовке или приготовят из них диетические манты, пироги или самсу.

Четвертое. Вымыть окна: за лето они здорово загрязнились — на стеклах осели пыль и копоть. Пока стоят погожие деньки, стоит смыть этот неприятный налет. Если лень самим, то к вашим услугам клининговые компании, их в Шымкенте сейчас не меньше двух десятков. Согласитесь, любоваться зимой падающими на землю снежинками куда приятнее сквозь чистые стекла окон. Это же настоящее волшебное зрелище! Вспомните сказки Андерсена.

А заодно у вас появится весомый повод постирать шторы и тюль. Все легче в доме дышать будет.

Пятое. Завершить работы в саду: утеплить кусты-деревья. Огородникам стоит сейчас перекопать грядки, добавить в землю компоста или перегноя: за оставшиеся дни осени, а тем более за зиму почва успеет вобрать в себя необходимые для нее питательные вещества. Результат вы ощутите ближайшим летом: огород вознаградит ваши труды щедрым урожаем зелени, ягод и овощей.

Шестое. Закупить картошку, лук, свеклу и капусту. Это касается тех, у кого большая семья. Кто на минималке, счастливо одинок — тому не в тягость пополнять запасы овощей по мере необходимости в ларьке в двух шагах от дома.

Седьмое. Касается тех, у кого есть дача или кто живет в частном доме с участком. Надо убрать в кладовки или под навесы мангалы, жаровни. Разумеется, предварительно почистив-починив их. Пусть отдыхают до востребования, до следующего яркого сезона. Это же касается и садово-огородного инвентаря: лопат, граблей, пил, ведер и шлангов.

Восьмое. А может, оно и первоочередное? Пока стоит комфортная теплая погода, гуляйте чаще! В Шымкенте столько милых парков, скверов… Успейте сделать несколько фото с осенними листьями. Это так эффектно и романтично! Что и говорить, осень — вот это точно уходящая натура.

Девятое. Раз зашла речь о фото, то надо найти свободный час-другой для архивирования ваших летних фотосессий. Поверьте, все даты быстро забываются, поэтому, пока еще свежи в памяти впечатления, раскидайте по отдельным папкам снятые за минувшее лето и в начале осени фотографии. Укажите даты. Потом себе же спасибо скажете за это.

Так вы и память вашего мобильника разгрузите, и систематизируете личный фотоархив.

Десятое. Сделайте запасы специй, причем не только пряных. Совсем не секрет, что осенью, а особенно зимой, тем более перед Новым годом, хозяйки больше времени «колдуют» на кухне: взбивают, пекут, варят, тушат и жарят.

Самое время сейчас заглянуть в закрома кухонных шкафов: достаточно ли там пакетиков и баночек для зимней выпечки и готовки? Есть ли там в нужном количестве ваниль, разрыхлитель, корица, кардамон, мускатный орех, гвоздика, мед, цукаты, орехи? Причем не только грецкие, но и кешью, арахис, миндаль, фисташки, фундук, пекан — на Крытом рынке этого добра сегодня в избытке. Понадобится и запас сухофруктов: изюм, курага, вишня, чернослив.

Заодно и бумажные формочки для будущих кексов купите, очень пригодятся.

Одиннадцатое. Коль мы затронули тему запасов, то можно провести ревизию круп, макарон и прочей нужной съедобной продукции. Не завелись ли там «домашние животные», не истек ли срок их хранения? Это важно! Признаюсь, у меня иногда пищевая моль заводится. Но я с ней борюсь.

Двенадцатое. Генеральная уборка дома. Про мытье окон мы уже говорили. Остается погонять пауков, тщательно протереть пыль на всех полках и поверхностях. Пропылесосить все самые дальние, заповедные уголки квартиры. Критически посмотреть на шкафы с посудой. Не слишком ли много ее у вас накопилось? Я на днях распрощалась с одним столовым сервизом на восемь персон и тремя стопками фарфоровых японских тарелок, купленных родителями еще в дефицитную советскую пору. Пусть теперь радуют дорогих мне людей, они им нужнее.

Тринадцатое. То же касается и летних вещей. Давно пора их перебрать, отсортировать. С большей частью можно распрощаться: что-то выкинуть, приличное, но надоевшее — отдать неимущим. Освобождайте место для нового, лучшего.

Четырнадцатое. Подготовьте теплые вещи, может, им нужна химчистка… Проверьте обувь, что требует ремонта — почините, чего не хватает, докупите. Чтоб непогода и слякоть не застали вас врасплох.

Пятнадцатое. Проверьте домашнюю аптечку, уберите из нее препараты с истекшим сроком хранения. Сделайте хотя бы минимальный запас лекарств от простуды.

Шестнадцатое. Подготовьте дом к зиме: проверьте окна и двери на продуваемость. Если живете на верхнем этаже, сразу под крышей, пусть она у вас будет без протечек.

Семнадцатое. Планируйте. Что именно? Да все что хотите! Предстоящую встречу Нового года. Поступление вашего старшеклассника в вуз или колледж на следующий год. Приобретение крупных вещей, а может, дома или авто — для этого есть ипотека, кредиты, наследство. Планируйте плановое лечение, летний отпуск наконец. Пусть у вас для всего этого будет больше настроя, желания и возможностей!

Приятной вам осени, земляки!

Фарида Шарафутдинова