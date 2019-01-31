Гульчечек Колаевой, проживающей в Абайском районе Шымкента, 10 января исполнилось 112 лет. У бабушки есть 30 внуков и 80 правнуков. А в подсчете праправнуков путаются даже сами дети, передает NUR.KZ.

Гульчечек аже воспитала с супругом Ахмедом Колаевым четверых детей.

Старшей дочери уже 82 года, а одному из двух сыновей 63 года, другому 61 год. Самая младшая дочь Каймак умерла.

Здоровье бабушки позволяет ей передвигаться по дому самостоятельно, она достаточно хорошо слышит и видит.

«Она ест то, что едят все остальные. Мы не готовим для нее отдельно. Она любит пить чай с молоком и наватом (среднеазиатская и азербайджанская сладость, сахар в виде крупных кристаллов — прим. ред.). Дети приносят ей все, что она просит», — рассказывает 62-летняя невестка Гульчечек Хана Ахмедова.

Бабушка помнит некоторые моменты из своей молодости. Например, как выходила замуж, что произошло после ее переселения с Кавказа, как трудилась в колхозах и совхозах.

По национальности она месхетинская турчанка. В 1944 году, во время Великой Отечественной войны, она была депортирована в Казахстан.

По словам снохи, многие приходят к Гульчечек аже просто поздороваться. А бабушка в свою очередь дает им свое благословение.