Благотворительность, желание помочь – эти качества присущи в каждом человеке. Для этого достаточно быть человеком с благими намерениями.

Сотрудники отдела дознания Управления полиции Енбекшинского района Департамента полиции г. Шымкент оказали социальную помощь 105-летней долгожительнице г. Шымкент. Свидетель двух столетий Ширин Абдуаллиева родилась 1 января 1915 года.

В настоящее время, в связи с ограничительными мерами, рекомендовано избегать посещения мест массового скопления людей, сообщает Пресс-служба Департамента полиции г. Шымкент.

#Алғысайтқымкеледі#ШымкентқаласыПолициядепартаментіЕКІ ҒАСЫРДЫҢ КУӘГЕРІ ШЫМКЕНТТІК ПОЛИЦЕЙЛЕРГЕ АҚ БАТАСЫН БЕРДІ Қайырымдылық әр адамның қолынан келеді. Тек жақсылық жасауға асығатын таза ниетті азаматтар болса жеткілікті. Шымкент қаласы Полиция департаменті Еңбекші ауданы Полиция басқармасы Анықтау бөлімінің қызметкерлері Шымкент қаласында тұратын 105 жастағы кейуанаға әлеуметтік көмек көрсетті. Екі ғасырдың куәгері Ширин Абдуаллиева 01.01.1915 жылы туылған. Қазіргі таңда карантиндік шектеулерге байланысты адамдар жиі шоғырланатын орындарға бару қауіпті. Осы себепті жүріп-тұруы қиын қарт әжейдің үйіне Анықтау бөлімінің қызметкерлері арнайы барып, әлеуметтік азық-түлік себетін, тұрмысқа қажетті ұн, ақ май, қант, жеміс-жидек және қой алып барып берді. Қайырымдылық көмек көрсеткен полицейлер осылайша 105 жастағы әжейдің ақ батасын алып, алғысына бөленді. Айта кетейік, кейуананың ұлы да құқық қорғау саласында абыройлы еңбек етіп, зейнеткерлікке шыққан.Бұрынғы әріптесінің отбасына қолдау білдіріп, қамқорлық танытқан полицейлер қарттарға құрмет көрсету біздің бойға сіңген қасиет әрі барлық қоғам мүшелерінің ортақ парызы деп біледі. Шымкент қаласы Полиция департаментінің Баспасөз қызметіСВИДЕТЕЛЬНИЦА ДВУХ СТОЛЕТИЙ БЛАГОСЛОВИЛА ШЫМКЕНТСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХБлаготворительность, желание помочь – эти качества присущи в каждом человеке. Для этого достаточно быть человеком с благими намерениями. Сотрудники отдела дознания Управления полиции Енбекшинского района Департамента полиции г. Шымкент оказали социальную помощь 105-летней долгожительнице г. Шымкент. Свидетель двух столетий Ширин Абдуаллиева родилась 1 января 1915 года.В настоящее время, в связи с ограничительными мерами, рекомендовано избегать посещения мест массового скопления людей.По этой причине сотрудники отдела дознания Управления полиции Енбекшинского района Департамента полиции г. Шымкент навестили особо нуждающихся во внимании долгожительницу и принесли ей продукты питания (муку, масло, сахар, фрукты). В свою очередь за оказанную помощь долгожительница выразила благодарность полицейским. Стоит отметить, что сын долгожительницы, ранее работал в правоохранительных органах, и вышел на пенсию.Проявление уважения и заботы о старшем поколении – долг каждого полицейского.Пресс-служба Департамента полиции г. Шымкент Опубликовано Шымкентом Қаласының Полиция Департаменті Среда, 22 июля 2020 г.

По этой причине сотрудники отдела дознания Управления полиции Енбекшинского района Департамента полиции г. Шымкент навестили особо нуждающихся во внимании долгожительницу и принесли ей продукты питания (муку, масло, сахар, фрукты). В свою очередь за оказанную помощь долгожительница выразила благодарность полицейским.

Стоит отметить, что сын долгожительницы, ранее работал в правоохранительных органах, и вышел на пенсию.

Проявление уважения и заботы о старшем поколении – долг каждого полицейского.