Влияние религиозного фактора на рост количества ранних браков и репродуктивное поведение казахстанских девушек и женщин попытался выяснить в ходе гендерного исследования Институт равных прав и равных возможностей, передает Zakon.kz.

Проект «Статус девочек, девушек и женщин в религиозных конфессиях Казахстана» был поддержан фондом им. Ф. Эберта в Казахстане, в нем приняли участие 1500 респондентов, опрос был проведен в пяти областях и городах Алматы и Астаны.

На вопрос о том, допускает ли вера информанток ранние браки, 54% указывают, что их религия не допускает ранних браков, 15,6% — что это возможно только с согласия родителей. 15,1% — что ранние браки возможны в их религии. 5,5% — возможны только с согласия женщины и 3,2% — только с согласия мужчины. Тех, кто указал, что допустимо — больше среди казашек, а тех, кто указал, что недопустимо — больше среди представительниц других этничностей.

Также 78,9% информанток указали, что сексуальные отношения до брака в их вере невозможны. 9% считают, что секс до брака возможен. 4,6% — возможен только с согласия женщины и 1,7% — только с согласия мужчины. Это распределение мнений подтверждает существующие религиозные предписания относительно соблюдения невинности со стороны девушек и женщин.

Что касается количества детей в семьях, основная часть информанток всех этничностей указали, что хотели бы 4-х и более детей. Тех, кто хотел бы только одного ребенка или двух детей — больше среди русских девушек. Тех, кто хотел бы трех детей — больше среди представительниц других этничностей. Тех, кто хотел бы 4-х детей и более — больше среди казашек.

78,8% указали, что отрицательно относятся к абортам. 12,6% — нейтрально, 4,1% — положительно. Такое распределение мнений демонстрирует неприятие абортов со стороны активно верующих женщин.

На вопрос «Допустимо ли в рамках вашей веры многоженство?» основная часть опрошенных ответили, что в рамках их веры многоженство недопустимо. Тех, кто так считает, больше всего проживает в Павлодаре, Караганде, Алматы. Тех, кто считает, что многоженство допустимо в их вере, больше всего в Шымкенте, Уральске.