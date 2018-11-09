«Победили мы фашистов! Одолеем абортистов!» — таков девиз этого ролика. Сам по себе он довольно милый, в нём рассказывается о счастье материнства и о том, как прекрасно иметь сына. Правда вот о дочерях ничего не сказали, зато про фашистов не забыли, пишет Fishki.net.

Фонд поддержки семьи и демографии во имя святых Петра и Февронии опубликовали новую агитационную социальную рекламу на тему абортов. В ней портрет покойной участницы Бессмертного полка рассказывает о счастье иметь сына (ага, о дочери не слова. А вдруг абортисткой вырастет?).

Давненько не видал я столь отборного дерьма. Такое ощущение, что к производству социальной рекламы в России привлекают умственно отсталых детей. Если дотерпите до конца (я знаю, будет сложно), то насладитесь еще гениальнейшим слоганом. Опубликовано Андреем Григорьевым Четверг, 1 ноября 2018 г.

В конце звучит лозунг, ради которого и был снят ролик: «Победили мы фашистов, одолеем абортистов»!

Женщин, делающих аборт, сравнили с фашистами и призывают бороться с ними.