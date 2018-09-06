Ранние браки, подростковая беременность и разводы являются основными проблемами Казахстана в области общества и семьи, считает государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова.

Как сказала она на круглом столе «Роль семьи в процессе модернизации казахстанского общества» в Астане, имеются актуальные проблемы, над которыми надо поработать, передает ca-news.

«Первое – это ранние браки и подростковая беременность, аборты в раннем возрасте, что особенно распространено в сельской местности. Второе – разводы, которые имеют тенденцию к увеличению, распадается почти каждый третий брак. Третье – растет количество монородительских семей. Гендерно обусловленная свобода мужчин приводит к слабому участию отцов в воспитании детей и проблеме выплаты алиментов на содержание ребенка», – отметила госсекретарь.

По ее словам, решение проблемы происходит постфактум, профилактическая работа слабая.

Вместе с тем, как сказала Г.Абдыкаликова, эффективность мер поддержки материнства и детства подтверждается положительной статистикой: в первом полугодии 2018 года родились 192 658 детей, что на 3 409 детей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.