В 2017-2018 годах более 200 казахстанцев пострадали от мошеннических действий турфирм на 153 млн. тенге

В 2017-2018 годах более 200 казахстанцев стали жертвами более 10 компании-мошенников, обманувших туристов на более чем 153 млн. тенге, сообщает пресс-служба Корпоративного Фонда «Туристік Қамқор».

В частности, в 2017 году зафиксировано 4 случая мошеннических действий со стороны турфирм. Более десяти человек пострадали от незаконных действий турфирм-однодневок с ущербом на более чем 16 млн тенге.

Так, 23-летняя предпринимательница в апреле 2017 года путем обмана и злоупотребления доверием организовала продажи туров через Instagram, пообещав четырем потерпевшим туры по низким ценам в Доминиканскую Республику и Объединенные Арабские Эмираты на общую сумму 4,4 млн. тенге.

В августе того же года в полицию обратились трое граждан с заявлением о привлечении руководителя туристской компании в Астане к уголовной ответственности, которая путем предоставления туристических путевок обманным путем завладела 10 млн. тенге.

Чуть позже, в октябре к ответственности привлечен гендиректор столичной турфирмы. Предлагая тур за границу, мужчина обманным путем завладел суммой более 1 млн. тенге у 57-летнего жителя столицы.

В том же месяце в полицию обратилась женщина, которая с супругом выбрала турфирму, через которую купили билеты в Чехию. Однако, накануне перед вылетом им сообщили, что в турфирме возникли определенные проблемы. Женщина обнаружила, что бронь на их билеты аннулирована. Позже и другие жертвы мошеннических действий турфирмы обратились с заявлением в полицию. Директор арестован.

Между тем, в 2018 году 200 человек стали жертвами мошеннической деятельности 7 турфирм и их менеджеров на общую сумму 137 млн. тенге.

В частности, только в июне зафиксировано 4 факта мошенничества со стороны турфирм.

Так, на 19 млн. тенге обманула 30 казахстанцев туристская компания в Алматы. Фирма продавала путевки в Турцию по бросовым ценам. Со слов пострадавших, сомнения зародились, как только в отелях им не подтвердили бронь.

В том же месяце в Алматы от мошеннических действий турфирмы пострадали 10 человек. Сумма ущерба превысила 10 млн. тенге.

47 индийских туристов заплатили 5 млн. тенге фирме, которая обязалась оформить документы для посещения Казахстана. Однако, как выяснилось, фирма не оформила им визы и не вернула деньги. В итоге поездка все же состоялась в те же даты, но благодаря вмешательству другой компании.

Другой случай в июне 2018 года произошел в Караганде, когда 18 человек разыскивали через полицию директора турагентства, из-за которого не смогли вылететь на отдых и остались с неоплаченными билетами, бронями в гостиницах и долговыми расписками.

А в сентябре в Усть-Каменогорске более 60 человек пострадали от действий туркомпании. В отношении директора заведено уголовное дело. Сумма причиненного ущерба составила 30 млн. тенге.

В октябре порядка 50 человек приобрели у компании мошенника тур в Южную Корею. Все жертвы аферистов обратились в полицию с соответствующим заявлением. Общая сумма ущерба – 17 млн. тенге.

В декабре в Актобе менеджер турфирмы сбежал с 56 млн. тенге. Как сообщил в суде представитель турфирмы, вины компании в несостоявшемся отдыхе нет. Их менеджер сбежал с деньгами клиентов. Якобы, турфирма сама является потерпевшей стороной по уголовному делу, а менеджера объявили в международный розыск.

Всего же с 2010 года ежегодно фиксировались случаи, когда летний сезон сопровождался либо банкротством туроператора, либо мошенническими схемами, либо проблемами с чартерными авиакомпаниями. Более 12 тысяч пострадавших за все это время, а сумма ущерба превысила десятки миллионов долларов.

На сегодняшний день в Реестре «Туристік Қамқор» состоят 49 туроператоров, ознакомиться с ними можно на сайте fondkamkor.kz. При этом, всего в Казахстане действуют порядка 140 компаний, осуществляющих фактически туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма. Оставшиеся свыше 80 компании осуществляют свою деятельность вне правового поля, подвергая риску безопасность казахстанцев за рубежом во время отдыха.

Напомним, что с момента существования Системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма администратором системы — Корпоративным Фондом (КФ) «Туристік Қамқор» — выдано 623 тыс. ТУРКОДов казахстанцам, выезжавшим на отдых за рубеж.

ТУР-КОД – ГАРАНТИЯ ВАШЕГО БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА ЗА РУБЕЖОМ

С 2017 года казахстанским туристам настоятельно рекомендуется выезжать за рубеж на отдых с туркодом. Специально созданный КФ «Туристiк Қамқор» призван оказывать помощь согражданам, попавшим в беду за рубежом, вернуться на родину. В первую очередь это касается тех, кто пострадал из-за деятельности недобросовестных турфирм. Таким образом, туристы из Казахстана при наличии туркода имеют гарантированную поддержку в случае экстренных ситуаций.

Туристический код туроператору выдает Фонд после оплаты взноса (0,5 МРП — 1 202 тг. за туриста. Эту сумму платит за туриста туроператор) и предоставления банковских гарантий (от 12 млн. тг. до 36 млн. тг.).

В 2017-2018 годах более 200 казахстанцев пострадали от мошеннических действий турфирм на 153 млн. тенге

В 2017-2018 годах более 200 казахстанцев стали жертвами более 10 компании-мошенников, обманувших туристов на более чем 153 млн. тенге, сообщает пресс-служба Корпоративного Фонда «Туристік Қамқор».

В частности, в 2017 году зафиксировано 4 случая мошеннических действий со стороны турфирм. Более десяти человек пострадали от незаконных действий турфирм-однодневок с ущербом на более чем 16 млн тенге.

Так, 23-летняя предпринимательница в апреле 2017 года путем обмана и злоупотребления доверием организовала продажи туров через Instagram, пообещав четырем потерпевшим туры по низким ценам в Доминиканскую Республику и Объединенные Арабские Эмираты на общую сумму 4,4 млн. тенге.

В августе того же года в полицию обратились трое граждан с заявлением о привлечении руководителя туристской компании в Астане к уголовной ответственности, которая путем предоставления туристических путевок обманным путем завладела 10 млн. тенге.

Чуть позже, в октябре к ответственности привлечен гендиректор столичной турфирмы. Предлагая тур за границу, мужчина обманным путем завладел суммой более 1 млн. тенге у 57-летнего жителя столицы.

В том же месяце в полицию обратилась женщина, которая с супругом выбрала турфирму, через которую купили билеты в Чехию. Однако, накануне перед вылетом им сообщили, что в турфирме возникли определенные проблемы. Женщина обнаружила, что бронь на их билеты аннулирована. Позже и другие жертвы мошеннических действий турфирмы обратились с заявлением в полицию. Директор арестован.

Между тем, в 2018 году 200 человек стали жертвами мошеннической деятельности 7 турфирм и их менеджеров на общую сумму 137 млн. тенге.

В частности, только в июне зафиксировано 4 факта мошенничества со стороны турфирм.

Так, на 19 млн. тенге обманула 30 казахстанцев туристская компания в Алматы. Фирма продавала путевки в Турцию по бросовым ценам. Со слов пострадавших, сомнения зародились, как только в отелях им не подтвердили бронь.

В том же месяце в Алматы от мошеннических действий турфирмы пострадали 10 человек. Сумма ущерба превысила 10 млн. тенге.

47 индийских туристов заплатили 5 млн. тенге фирме, которая обязалась оформить документы для посещения Казахстана. Однако, как выяснилось, фирма не оформила им визы и не вернула деньги. В итоге поездка все же состоялась в те же даты, но благодаря вмешательству другой компании.

Другой случай в июне 2018 года произошел в Караганде, когда 18 человек разыскивали через полицию директора турагентства, из-за которого не смогли вылететь на отдых и остались с неоплаченными билетами, бронями в гостиницах и долговыми расписками.

А в сентябре в Усть-Каменогорске более 60 человек пострадали от действий туркомпании. В отношении директора заведено уголовное дело. Сумма причиненного ущерба составила 30 млн. тенге.

В октябре порядка 50 человек приобрели у компании мошенника тур в Южную Корею. Все жертвы аферистов обратились в полицию с соответствующим заявлением. Общая сумма ущерба – 17 млн. тенге.

В декабре в Актобе менеджер турфирмы сбежал с 56 млн. тенге. Как сообщил в суде представитель турфирмы, вины компании в несостоявшемся отдыхе нет. Их менеджер сбежал с деньгами клиентов. Якобы, турфирма сама является потерпевшей стороной по уголовному делу, а менеджера объявили в международный розыск.



Всего же с 2010 года ежегодно фиксировались случаи, когда летний сезон сопровождался либо банкротством туроператора, либо мошенническими схемами, либо проблемами с чартерными авиакомпаниями. Более 12 тысяч пострадавших за все это время, а сумма ущерба превысила десятки миллионов долларов.

На сегодняшний день в Реестре «Туристік Қамқор» состоят 49 туроператоров, ознакомиться с ними можно на сайте fondkamkor.kz. При этом, всего в Казахстане действуют порядка 140 компаний, осуществляющих фактически туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма. Оставшиеся свыше 80 компании осуществляют свою деятельность вне правового поля, подвергая риску безопасность казахстанцев за рубежом во время отдыха.

Напомним, что с момента существования Систем ы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма администратором системы — Корпоративным Фондом (КФ) «Туристік Қамқор» — выдано 623 тыс. ТУРКОДов казахстанцам, выезжавшим на отдых за рубеж.

ТУР-КОД – ГАРАНТИЯ ВАШЕГО БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА ЗА РУБЕЖОМ

С 2017 года казахстанским туристам настоятельно рекомендуется выезжать за рубеж на отдых с туркодом. Специально созданный КФ «Туристiк Қамқор» призван оказывать помощь согражданам, попавшим в беду за рубежом, вернуться на родину. В первую очередь это касается тех, кто пострадал из-за деятельности недобросовестных турфирм. Таким образом, туристы из Казахстана при наличии туркода имеют гарантированную поддержку в случае экстренных ситуаций.

Туристический код туроператору выдает Фонд после оплаты взноса (0,5 МРП — 1 202 тг. за туриста. Эту сумму платит за туриста туроператор) и предоставления банковских гарантий (от 12 млн. тг. до 36 млн. тг.).

Что такое ТУРКОД? Туристический код состоит из 11-13 (в зависимости от страны выезда) буквенно-цифровых символов. Он присваивается автоматически при оформлении каждой путевки. Этот шифр уникален для каждого туриста. При возникновении экстренного случая турист связывается с Фондом, сообщает номер своего туркода и ждет оказания экстренной помощи в ближайшие 24 часа.

Фонд «Туристік Қамқор» функционирует с 7 ноября 2016 года.

Туристический код состоит из 11-13 (в зависимости от страны выезда) буквенно-цифровых символов. Он присваивается автоматически при оформлении каждой путевки. Этот шифр уникален для каждого туриста. При возникновении экстренного случая турист связывается с Фондом, сообщает номер своего туркода и ждет оказания экстренной помощи в ближайшие 24 часа.

Фонд «Туристік Қамқор» функционирует с 7 ноября 2016 года.