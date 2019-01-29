Шестимесячная девочка проглотила телефонный переходник. Эту новость вторые сутки обсуждают в Сети.

Это произошло в Шымкенте, ребенок целую неделю прожил с посторонним предметом в желудке. Врачи провели операцию и малышку удалось спасти. Однако, это далеко не единственный случай, когда дети глотают мелкие предметы, говорят медики. Ежегодно с такой проблемой в больницу поступают сотни пациентов. Подробности у нашего корреспондента Анастасии Новиковой.

Полуторогодовалый Амангельды несколько часов назад перенес неприятную процедуру. Врачи извлекали из его желудка сережку, которую он умудрился проглотить. Мама мальчика недоумевает, как такое могло произойти, ведь ребенок все время был у нее на глазах.

Женщина сразу вызвала скорую. Малышу повезло — серьга, которую он проглотил, миновала дыхательные пути и попала в желудок. Врачи городской детской больницы провели процедуру, с помощью которой инородное тело вышло из организма ребенка естественным путем. Теперь здоровью Амангельды ничего не угрожает. Аналогичная история на днях произошла с шестимесячной девочкой — она проглотила телефонный переходник. Чтобы вытащить его, врачи провели операцию ребенку.

Аким Тулкибаев, врач-хирург: «Два-три года назад был случай, когда тоже потребовалось оперативное вмешательство: девочка проглотила две монеты — 100 и 50 тенге, удалить их эндоскопом не получилось, они слиплись и потребовалась операция. Через разрез их удалили».

По словам медиков, с диагнозом инородное тело в ЖКТ в городскую клиническую больницу поступает около 300-400 пациентов в год. В прошлом году сорока из них потребовались радикальные меры — инородный предмет извлекали эндоскопическим путем. Такие вещицы сразу попадают в своеобразную коллекцию больницы.

Как показывает практика, чаще всего дети глотают монеты. В копилке городской клинической больницы хранятся монеты номиналом 50 и 100 тенге, которые врачи извлекали из желудков маленьких пациентов. К счастью, в большинстве случаев все заканчивается хорошо.

Врачи детской больницы настоятельно просят родителей не оставлять своих детей без присмотра.