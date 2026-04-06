В Казахстане наблюдается рост болезней ЖКТ у детей

Заболевания желудочно-кишечного тракта среди детей вышли на второе место после гриппа. За последние семь лет число казахстанцев с воспалительными заболеваниями кишечника увеличилось вдвое. Врачи бьют тревогу: проблемы с пищеварением в раннем возрасте могут привести к развитию сахарного диабета в будущем.



В Шымкенте более 150 специалистов со всей страны обсудили причины и последствия тенденции роста болезней ЖКТ у детей. По мнению экспертов, нарушения в работе пищеварительной системы способствуют росту заболеваемости сахарным диабетом и приводит к сбоям в работе поджелудочной железы.



Жанар Рсалиева, заведующая отделением гастроэнтерологии и нефрологии больницы №2, кандидат медицинских наук: «Если говорить в целом, то примерно у 50% нашего населения встречается сахарный диабет. Это очень распространённое заболевание. Около 30% приходится на диабет первого типа в мире, а 50% — на диабет второго типа».



Раньше заболевания желудка встречались преимущественно у взрослых, однако сегодня эта болезнь «молодеет». Наибольшую уязвимость показывают подростки 10–13 лет — чаще всего страдают их желудок и желчевыводящие пути. Основными причинами врачи называют фастфуд и низкую физическую активность.



Асем Курмангалиева, гастроэнтеролог: «Многие заболевания возникают из-за того, что с раннего возраста родители или окружающие не приучают детей к правильному питанию. Часто дети начинают употреблять быстро приготовленные продукты и фастфуд, содержащие вредные вещества, в раннем возрасте».



Врачи предлагают простое решение проблемы: прежде всего необходимо наладить и тщательно контролировать ежедневный рацион ребёнка. При появлении вздутия живота или частых болей в желудке специалисты советуют не откладывать визит к врачу.

Даже при отсутствии симптомов регулярные обследования считаются полезными. Главные рекомендации — отказаться от вредной пищи, энергетиков и обеспечить ребёнку достаточную физическую активность.