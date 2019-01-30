Он предложил кабинету министров уйти в отставку.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал правительство и министров трусами, которые не могут решить проблему очистки экономики от банкротов. В среду в ходе расширенного заседания он предложил кабинету министров сделать эту работу и уйти в отставку.

«Институт банкротства является достаточно распространенным явлением в рыночных странах. Вы – просто трусы, а не правительство и не министры. Руки, колени дрожат, чтобы принять решение, а для чего тогда работаете? Очистите мне все банки, буду считать, что честно выполнило свой долг это правительство, и уйдите с этим в отставку! Вот это будет работа!», — заявил Назарбаев, передает Vlast.kz.

Он отметил, что если взять финансовую систему, «создают банк, начинают работать, люди верят, приносят деньги, квазигоссектор кладет деньги, а потом эти акционеры начинают вытаскивать, воровать деньги».

«У нас нет закона посадить его тюрьму за это, так положено во всем мире. Уходят, убегают, мы за ними гоняемся, бегаем. Данияр (Акишев, глава Нацбанка — V), головой отвечаешь! Тебе закон дали, я хотел отдельные контрольные (органы — V) создать. Ты сказал: «Нет, буду держать». Вот держи и отвечай!», — предупредил глава государства.

Он подчеркнул, что надо следить за тем, чтобы «пока работает банк, акционеры не вывозили, не воровали деньги».

«Среди белого дня, а мы чего сидим здесь? Это говорит о полной несостоятельности. Без очистки экономики от банкротов мы не можем нормально развиваться: и правительство, и банки будут все время спотыкаться. Кому давать? Вот не дает банк денег, кому давать? Чего мы боимся?», — удивился Назарбаев.