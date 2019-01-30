Список праздничных дат республики пополнился еще одним пунктом — Днем работников водного хозяйства. Соответствующее постановление правительства от 24 января 2019 года опубликовано в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов Казахстана, передает Sputniknews.kz.

Так, согласно документу перечень праздничных дат Казахстана дополнен Днем работников водного хозяйства Республики Казахстан, который будет отмечаться 9 июля.

В этом месяце также в Казахстане отмечают такие праздники, как День дипломатической службы, Национальный день домбры, который в 2018 году отметили впервые, День органов национальной безопасности Казахстана, День работников рыбного хозяйства, День металлурга, День работников торговли, День работников транспорта.

Также в этот летний месяц вся страна празднует День Астаны — 6 июля.

Напомним, в ноябре 2018 года в Казахстане была утверждена новая праздничная дата — День Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан (20 декабря).