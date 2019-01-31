Внимание: опрос!

В поддержку проекта «Кедергісіз келешек», инициированного партией «Нұр Отан» и основываясь обращением в письме от общественного фонда «Қасиетті жол», полученным в декабре 2018 года, было принято решение провести опрос среди жителей города Шымкента для выявления готовности населения использования счетов-квитанции за коммунальные услуги в виде инструмента для помощи уязвимым слоям населения.

При положительном показателе опроса в ежемесячные счета-квитанции будет добавлена строка с указанием одной из благотворительных организаций без указания суммы. Название благотворительной организации будет периодически меняться в зависимости от поступивших обращении. При изъявлении желания помочь указанной организации плательщик прописывает сумму, которую готов перечислить на счет этой организации. Оплаченная плательщиком сумма будет перечислена напрямую на счет указанной благотворительной организации.

Данный метод предлагается внедрению для предоставления жителям дополнительной возможности помочь безналичным путем нуждающимся людям нашей страны.

Принять участие в опросе «Одобряете ли Вы возможность делать ДОБРОВОЛЬНЫЕ пожертвования в благотворительные организации посредством квитанции по коммунальным платежам?» можно, пройдя по этой ссылке.