Стоимость билетов на поезда N3/4 сообщением Астана-Алматы и N11/12 сообщением Алматы-Шымкент снизится со 2 февраля, передает abctv.kz.

«Со 2 февраля 2019 года снижается стоимость билетов на пассажирские поезда N3/4 «Астана-Алматы» и N11/12 «Алматы-Шымкент», так как они уже не будут являться фирменными», — говорится в сообщении пресс-службы АО «Пассажирские перевозки».

Лишение этих поездов статуса отразится на стоимости проездного документа.

«Если из Астаны до Алматы билет стоил 10 744 тенге, то со 2 февраля текущего года цена составит 9 886 тенге. То же самое и по направлению в Шымкент: 6 567 тенге вместо 7 464 тенге», — отмечается в информации.

При этом статус «фирменный» сохранят поезда N9/10 «Астана-Алматы» («Байтерек»), N37/38 «Астана–Мангыстау» и N47/48 «Астана–Атырау».